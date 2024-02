Con un gol per tempo il Grifo i giovani della Juventus | Pagelle

Biancorossi in vantaggio con Sylla alla fine del primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Lewis

Con le reti, una per tempo, di Sylla e Lewis, il Perugia torna alla vittoria battendo al Curi la Juventus Next Gen. Grifoni abili questa volta a sfruttare le occasioni di una partita che nella prima frazione era apparsa bloccata ed equilibrata.

Il Perugia passa alla fine di un primo tempo avaro di azioni da una parte e dall’altra. Sylla è abile a chiudere un’azione confusa nell’area bianconera, con un diagonale che sorprende Scaglia.

In avvio il Perugia di sfruttare gli spazi che la Juventus lascia, ma la rete del raddoppio arriva con Lewis, pronto a ribadire in rete la respinta del portiere ospite sul primo tentativo di Paz.

I bianconeri avrebbero l’occasione di riaprirla quattro minuti dopo, ma la conclusione di Salifou è centrale e Adamonis può così salvare.

Al 19′ Brambilla prova a cambiare mandando in campo Commenencia, Da Graca e Guerra. E proprio i due attaccanti neo entrati sfiorano la rete. Prima, al 24′, il diagonale di Guerra colpisce il palo, poi due minuti più tardi Da Graca di testa costringe Adamonis a un grande intervento.

Il Perugia reagisce con la galoppata di Iannoni, sul cui servizio Sylla arriva in ritardo e poi sulla percussione di Paz, il cui diagonale termina a lato di poco.

Dalla parte opposta Adamonis è attento in uscita su Guerra.

Nel finale ha un’occasione Cudrig, ma Scaglia respinge il suo diagonale, senza che i compagni in maglia rossa riescano ad approfittarne. Nel recupero Adamonis disinnesca facilmente il tentativo di Anghelè.

Il Perugia si prende i 3 punti meritatamente, con Adamonis che spegne ogni velleità di rimonta dei bianconeri una volta sotto di due reti.

Tabellino e pagelle

Perugia – Juventus Next Gen

44′ pt Sylla (P), 9′ st Lewis (P)

Perugia: Adamonis 6.5, Mezzoni 6, Lewis 7, Dell’Orco 6 (36′ pt Souare 6), Paz 7, Torrasi 6, Agosti 6 (29′ st Giunti 6), Lisi 6 (29′ st Cancellieri 6), Matos 6 (1′ st Iannoni 7), Sylla 7 (38′ st Cudrig sv), Seghetti 6. All. Formisano 6.5.

Juventus Next Gen: Scaglia 6, Savona 6 (39′ st Anghelè sv), Muharemovic 5.5, Stramaccioni 5, Perotti 5.5 (19′ st Comenencia 6), Salifou 6 (39′ st Bonetti sv), Palumbo 6 (19′ st Da Graca 6.5), Hasa 6, Rohui 6, Cerri 5 (19′ st Guerra 6.5), Sekulov 5. All. Brambilla 6.

Arbitro Vergara di Bari.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6.5: attento nella ripresa, quando la Juventus NG prova a reagire sfruttando i nuovi entrati.

Mezzoni 6: parte bene anche in fase di spinta, poi si rende utile in copertura.

Lewis 7: buona prova in difesa, mezzo voto in più per la rete che dà la sicurezza al Perugia.

Dell’Orco 6: deve alzare bandiera bianca dopo poco più di mezz’ora di gioco in cui aveva presidiato bene la sua zona (36′ pt Souare 6: sembra un po’ morbido in qualche intervento, ma alla fine se la cava sempre, con autorità).

Paz 7: meriterebbe anche la rete per sugellare una buona gara e la sfiora con quel diagonale che termina a lato di poco. Propizia la rete di Lewis.

Torrasi 6: parte bene, poi si perde un po’, ma non demerita.

Agosti 6: soffre un po’ nella ripresa, anche perché nella prima parte della gara ha ringhiato molto contro gli avversari (29′ st Giunti 6: il suo ingresso dà energia al Perugia).

Lisi 6: mette al centro qualche pallone interessante e prova anche la conclusione senza successo (29′ st Cancellieri 6: fa il suo sulla fascia sinistra).

Matos 6: serva a Sylla il pallone del vantaggio, in cui però il centravanti compie un ottimo lavoro. Per il resto, ancora una prova evanscente (1′ st Iannoni 7: muscoli per la ripresa del Grifo, con diversi strappi interessanti che avrebbero meritato miglior fortuna.

Sylla 7: torna al gol sbloccando una gara che sino a quel momento aveva offerto poche emozioni. La sua condizione è imprescindibile per questo Perugia (38′ st Cudrig sv: nel finale ha il pallone per chiudere la gara).

Seghetti 6: la sua mobilità, in avvio, sembra poter mettere in difficoltà i bianconeri. Poi, però, non combina granché, anche quando, dopo il doppio vantaggio, si aprono praterie nella metà campo avversaria.

All. Formisano 6.5: Perugia che finalmente riesce a fruttare le occasioni davanti e che concede poco dietro. Una buona iniezione di fiducia anche per i prossimi impegni.