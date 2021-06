Con il cuore 2021, presentata la serata di solidarietà da Assisi | Foto video - Tuttoggi

Si raccolgono fondi per aiutare 4 progetti in Italia, 2 in Burkina Faso, uno in Tanzania, Libano e Siria | Foto video

Torna la solidarietà di “Con il Cuore 2021, nel nome di Francesco”, in scena domani sera, martedì 8 giugno 2021, alle 21.25 su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio1, con Massimo Ranieri e Renato Zero, condotto da Carlo Conti, in diretta dal sagrato della Basilica superiore di San Francesco. Anche quest’anno “Con il Cuore” andrà in onda in diretta radiofonica su Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma televisivo andrà in onda in replica domenica 13 giugno alle 17.20 sempre su Rai1.

Nel pomeriggio del 7 giugno la conferenza stampa di partecipazione di Con il cuore 2021, a cui hanno partecipato, tra gli altri: il conduttore del programma, Carlo Conti, Massimo Ranieri, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni e in collegamento streaming il Direttore di Rai1, Stefano Coletta. La conferenza, moderata dal direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato, è stata aperta dal saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Durante l’evento è stato presentato il nuovo foulard della solidarietà creato dal maestro tintore Claudio Cutuli che riproduce la ventottesima scena del ciclo di affreschi delle storie di San Francesco della Basilica superiore di Assisi.

Ogni anno i frati del Sacro Convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. Si può sostenere Con il cuore 2021, nel nome di Francesco d’Assisi”: fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

“Il protagonista di questo spettacolo è questo numero, 45515. Oramai sono un veterano, vengo ad Assisi sempre di corsa, perché si sta bene. Venire qua è come toccare il cielo con un dito. L’anno scorso ci sono rimasto male che non c’ero“, le parole (scherzose) di Massimo Ranieri, scherzosamente ‘arrabbiato’ perché l’anno scorso c’era solo Gianni Morandi, cui ha inviato un grande abbraccio e un applauso. Un concetto, quello dei numeri, ripreso da Carlo Conti, secondo cui “C’è chi guarda gli ascolti e lo share, ma il numero più importante è 45515 e quello delle donazioni. Ringrazio Zero e Ranieri, con la loro musica, emozioni e racconti faranno grande questa serata, ci faranno riflettere, divertire ed emozionare“.

Foto da sanfrancesco.org

“Porto ancora nel cuore – ha osservato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta – la serata dell’anno scorso, che ci ha dato l’occasione di fare della televisione solidale. Sono molto contento della presenza di questi due grandi artisti, a partire dal grande amico Massimo, e poi Renato Zero. Sono molto contento che il ‘padrone di casa’ sia sempre Carlo, che semplifica tutto. E quando si fanno questo tipo di operazioni, nel nome di Francesco, che invitano a riflettere, c’è bisogno di leggerezza e semplificazione. Spero sia un’occasione per emozionare il nostro pubblico. L’anno scorso ci siamo riusciti e penso che con Carlo, Massimo e Renato sarà un bellissimo show. Grazie di collaborare con Rai per queste operazioni di senso, ci vediamo domani“.