Comune di Umbertide cerca personale, 5 posti a tempo indeterminato - Tuttoggi

Pubblicati bandi di concorso per 3 posti da istruttore amministrativo contabile e 2 posti di addetto attività produttive con specializzazione tecnica

Il Comune di Umbertide annuncia la pubblicazione dei bandi di concorso per cinque posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Nello specifico si tratta di un concorso pubblico per esami per l’assunzione di tre unità di personale da inquadrare nel profilo di Istruttore amministrativo contabile – Categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Uno posto su tre sarà riservato ai volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate.