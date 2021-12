Compra pc a carico di un’anziana, denunciato per truffa - Tuttoggi

Una donna ha trovato sul suo conto l'addebito per l'acquisto di un pc che in realtà sarebbe stato effettuato da un conoscente: autore scoperto dai carabinieri

Ha acquistato un pc ma è riuscito ad addebitare il pagamento di nascosto sul conto di un’anziana sua conoscente. Il “gioco” è però durato poco: l’uomo è stato scoperto ed alla fine denunciato per truffa, dopo una minuziosa indagine da parte dei carabinieri della stazione di Giano dell’Umbria, guidati dal maresciallo Stefano Partenzi (nella foto).

La truffa per l’acquisto di un pc

Tutto è iniziato a luglio quando una donna si è recata dai carabinieri gianesi denunciando un addebito su un proprio conto corrente per l’acquisto di un pc. Acquisto che però lei non aveva mai effettuato.

Subito sono scattate le indagini per comprendere quanto fosse accaduto. Nel giro di poco tempo i carabinieri sono dunque riusciti a risalire al presunto truffatore. Si è infatti trovato a chi era stato consegnato il computer ordinato su internet. Ed effettivamente una perquisizione ha portato a recuperare il notebook nella disponibilità dell’uomo – conoscente dell’anziana – e a sequestrarlo.

Truffa online, reato sempre più frequente con la pandemia

Il reato di truffa on line – evidenziano i carabinieri della Compagnia di Spoleto – ha avuto un particolare incremento durante la fase dell’emergenza epidemiologica, ancor di più coinvolgendo le cosiddette “fasce deboli”, quali anziani, maggiormente esposte a tali reati.

Tali fenomenologie di reato vengono attenzionate costantemente dall’Arma dei Carabinieri per fornire risposte rapide e garantire immediato intervento volto ad individuare l’autore, nonché ridurre al minimo la possibilità di ulteriori reati di questa natura. In particolare, i militari comandati dal capitano Teresa Messore stanno effettuando una costante opera di sensibilizzazione su tali fenomeni cercando di fornire elementi e spunti di riflessione per proteggersi. Le conferenze effettuate dalla comandante della Compagnia collaborato dai comandanti di stazione sono rivolte a innalzare il livello di attenzione, garantendo maggiore sensibilizzazione sui reati connessi alle truffe agli anziani.

Il consiglio dell’Arma dei Carabinieri è porre sempre massima attenzione non fidandosi delle apparenze, non mostrando somme di denaro o codici per pagamento elettronico a persone sconosciute. Solo attraverso una sinergia con le istituzioni, i cittadini e la denuncia presso le Stazioni dei Carabinieri capillari sul territorio si riuscirà a ridurre i reati e a prevenire la commissione di fatti dannosi per le persone “più deboli” e maggiormente esposte.

La tempestiva azione investigativa degli uomini della Compagnia di Spoleto nel caso specifico ha consentito di evitare che il presunto autore potesse nuovamente consumare reati della stessa natura che possono destabilizzare il senso di sicurezza della cittadinanza e la commissione di reati subdoli, quali la truffa on line ai danni di anziani.