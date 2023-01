Per il compleanno riceve...250 kg di cibo per animali | Si avvera il nobile desiderio di Aida Pia - Tuttoggi

La piccola amica degli animali aveva richiesto prodotti alimentari per cani e gatti al posto dei soliti regali | Grazie al passaparola di amici e familiari ne ha ricevuti più di 2 quintali, che donerà a sua volta all'associazione 'Randagi allo sbaraglio'

L’amore per gli animali all’ennesima potenza. La festa di compleanno degli 8 anni di Aida Pia Palombi, di Umbertide, è stata proprio questo.

250 kg di cibo e prodotti per animali, tutto andrà all’Odv ‘Randagi allo sbaraglio’

La bambina, che aveva espresso sin da Natale il desiderio di ricevere cibo per animali al posto dei soliti regali, è riuscita ad avere in dono, con la complicità dei giovani compagni di scuola (primaria di Niccone) e di danza invitati, circa 250 kg di prodotti alimentari per cani e gatti (tra cui scatolette, medicinali, giochi e altri beni essenziali), da destinare a sua volta all’associazione “Randagi allo sbaraglio” di Pierantonio.