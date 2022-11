Come pubblicizzare e commercializzare NFT - Tuttoggi

Ad esempio, un bitcoin è fungibile: puoi scambiare un bitcoin con un altro e finire comunque con lo stesso valore di bitcoin. D’altra parte, gli NFT sono insostituibili, proprio come qualsiasi altro dipinto di alto valore nel mondo reale, ma sono unici a causa del valore dei dati univoco memorizzato sulla blockchain.

Collezione NFT

Gli NFT possono essere qualsiasi cosa digitale (come disegni, musica, tweet, video clip, gif, adesivi, il tuo cervello scaricato e trasformato in un’IA o qualsiasi altra cosa che può essere digitalizzata). Tuttavia, gran parte del clamore attuale è basato sulla vendita di arte digitale come NFT.

Utilità di NFT

Ogni NFT viene fornito con qualche utilità, o non sarà lì a lungo. A volte, il vantaggio è solo possedere una risorsa digitale in cui credi che aumenterà di valore.

Il vantaggio può essere l’accesso per supportare il tuo artista preferito, far parte di una community esclusiva, eventi di persona, possedere un prodotto fisico, un servizio o qualsiasi altra cosa che potrebbe interessarti.

La loro utilità finisce con la tua immaginazione perché qualunque cosa il tuo pubblico sarebbe interessato può essere trasformato in un NFT.

Possedere un NFT di solito ti dà alcuni diritti di utilizzo fondamentali, come poter pubblicare l’immagine online o impostarla come immagine del tuo profilo. Inoltre, i diritti di vanteria che possiedi l’arte o sei investito in certe cose in cui credi.

Usando gli NFT, si può dare valore a beni immateriali come la reputazione, la popolarità e il valore sociale di una persona attraverso vantaggi come pass speciali, biglietti e altri casi d'uso simili in cui l'accesso premium viene fornito utilizzando un NFT.

Perché è necessario vendere NFT

Poiché gli NFT stanno prendendo piede, sta diventando sempre più difficile per gli artisti vendere la loro arte digitale come NFT a un prezzo ragionevole. È qui che entra in gioco il marketing perché, come qualsiasi altro prodotto o servizio, il marketing ha un impatto significativo sulle vendite NFT.

Ogni giorno vengono messi in vendita decine di migliaia di NFT, ma non tutti hanno lo stesso valore o guadagnano abbastanza trazione. Solo 18 NFT su 1000 elencati superano la barra del valore minimo di 0,5 ETH a causa del loro posizionamento unico, del marchio personale che li promuove, dell’hype e del buzz creati prima del lancio e così via. Il restante 98,2% rimane un angolo nel mare di migliaia di NFT.

Pubblicità e marketing NFT

Quando si tratta di marketing, non ci sono regole rigide e veloci. Ma ecco alcuni suggerimenti di marketing essenziali da tenere a mente durante la progettazione di un piano di marketing per la tua NFT.

Se stai lanciando nuovi progetti NFT completi, i comunicati stampa sui media di nicchia ti daranno un pubblico di qualità per interagire con il tuo progetto. Aumenta la visibilità del tuo progetto e, quando aumenterai il numero di impegni, riceverai più offerte per le tue aste. Questo porta a vendere le tue risorse digitali a tariffe soddisfacenti.

Crea un solido PR per dare forma a un’esperienza cliente fluida. Personalizzati a diversi livelli per assistere il tuo pubblico nel suo percorso di acquisto.

Utilizza gli influencer in quel particolare settore per influenzare le decisioni di acquisto dei loro follower. Questi influencer attivano la maggior parte delle decisioni di vendita e acquisto di criptovalute su varie piattaforme di social media.

Pertanto, possono aiutare a commercializzare la tua NFT a un pubblico più ampio, con conseguente miglioramento dell’acquisizione e offerte preziose.

Rivolgiti alle comunità crittografiche di nicchia come tuo pubblico di destinazione, sono molto unite e gli influencer crittografici possono consentirti di raggiungerle senza la necessità di sviluppare una comunità tu stesso.

La pubblicità tradizionale su siti Web pertinenti offre a questi siti contenuti gratuiti e commercializzeranno la tua NFT. Questo creerà un gioco a somma positiva sia per il sito web che per il tuo progetto NFT.

Organizza alcune sessioni AMA per aiutarti a presentare il progetto a un vasto pubblico e guidarlo nella comprensione dell’idea. Inoltre, queste sessioni ti aiutano a spiegare come sarà il futuro della tua offerta.

I metodi tradizionali di marketing di cui sopra funzionano ancora, ma a seconda del progetto e del concorrente in quella nicchia, si dovrebbe sempre cercare modi creativi per distinguersi.