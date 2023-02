Col coltello alla stazione, arrestato

La mossa dopo la sentenza di condanna

Gli investigatori del settore Anticrimine del Commissariato di Foligno hanno rintracciato un giovane nordafricano, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, ricercato in quanto gravato da un ordine di carcerazione per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sentenza di condanna

Il maghrebino, alcuni anni fa, era stato sottoposto a controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Foligno ed era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, del quale non era riuscito a fornire alcuna giustificazione attendibile. Il procedimento penale conseguentemente instaurato a carico del nordafricano si era concluso con una sentenza definitiva di condanna, ma la pena non aveva ancora trovato esecuzione.