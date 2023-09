Coltelli e spade nell'auto, polizia stradale denuncia due 26enni - Tuttoggi.info

Poltrada di Todi controlla un veicolo con due giovani a bordo: avevano 2 coltelli e 3 spade. Sono stati denunciati

Viaggiavano con due grossi coltelli e tre spade “katane” nell’auto. E’ questa la scoperta fatta dagli agenti della polizia stradale di Todi che, durante un normale controllo sulla E45, hanno fermato un’auto con a bordo due giovani di 26 anni.

Gli operatori, infatti, nel corso del pattugliamento, avevano notato l’auto e, insospettiti, avevano deciso di sottoporre il conducente a controllo. Dopo averlo fermato e identificato, unitamente al passeggero, i poliziotti hanno notato le armi all’interno dell’auto. Sentiti in merito al possesso, i due ragazzi hanno non sono stati in grado di fornire delle giustificazioni attendibili.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere; coltelli e spade, invece, sono stati sequestrati.