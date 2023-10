Colpo nella notte da Tomasini Francia, gioielleria devastata | C'e un video dei ladri | Foto - Tuttoggi.info

Quattro banditi in azione a volto coperto, gioielleria sfondata con un'auto rubata. Proprietari impotenti minacciati dai ladri. Nella via illuminazione pubblica spenta

Colpo nella notte alla gioielleria Tomasini Francia, in corso Garibaldi a Spoleto. I malviventi – 4 persone a volto coperto – sono entrati in azione intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì sfondando la vetrina con due auto, presumibilmente rubate. Quindi la devastazione ed il furto all’interno, dove hanno arraffato tutto quello che sono riusciti a prendere.

Un colpo durato nemmeno 5 minuti stando ai testimoni che hanno assistito alla scena dalle finestre della propria abitazione e che sono stati minacciati verbalmente dai banditi. Uno dei residenti della zona è riuscito anche a fare un video dei ladri, ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spoleto martedì mattina ancora sul posto per i rilievi insieme al personale della scientifica.

I ladri avrebbero prima segato con un frullino serranda e sbarre, quindi utilizzato un’auto – una Fiat Punto rubata poco prima nella prima periferia cittadina – con delle cinghie attaccate alle inferriate del negozio per poi sfondare le vetrine sempre con il veicolo. Quindi sono entrati all’interno arraffando gioielli e preziosi, per poi fuggire con un’altra auto, di grossa cilindrata, presumibilmente anch’essa rubata. Ad assistere impotenti al colpo i proprietari della gioielleria che abitano al di sopra e che sono stati svegliati dal rumore e dell’allarme. Il tempo di affacciarsi alla finestra che i ladri si sono poi dileguati. Uno dei residenti di corso Garibaldi ha ripreso con il proprio cellulare l’azione dei malviventi, video che potrà fornire elementi utili agli investigatori alla ricerca di telecamere in zona che possano avere immortalato dettagli utili. Quelle del Comune di Spoleto, come è noto, sono perlopiù in fase di revisione in vista dell’implementazione della videosorveglianza cittadina.

Nel mirino dei residenti e nei negozianti c’è la scarsa illuminazione del borgo, dopo che sono state cambiate le lampade, che non aiuta nella sicurezza della zona. Ma soprattutto il fatto che questa notte intorno all’una l’illuminazione pubblica si è spenta presumibilmente per il maltempo. Insomma, in corso Garibaldi era buio pesto e non girava un’anima viva visto il temporale. Per i banditi, che sicuramente hanno pianificato il colpo alla gioielleria nei minimi dettagli, condizioni ideali per portare a segno il furto.

Il bottino rimane da quantificare, anche se i proprietari presumono sia ingente. Si tratta della terza volta che l’oreficeria di Spoleto, che è anche rivenditore autorizzato Rolex, viene preso di mira da malviventi. Clamoroso fu l’episodio da arancia meccanica nel quale gli anziani titolari vennero picchiati in casa e costretti ad aprire il negozio: era il gennaio del 2007. Due anni e mezzo dopo un altro colpo violento nella centrale gioielleria spoletina: i rapinatori entrarono nell’attività commerciale di pomeriggio, immobilizzando proprietari e dipendenti.

(ultimo aggiornamento alle 12,30)