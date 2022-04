Colpo di pistola in discoteca, sospettato in carcere

Si tratta di un tunisino 30enne arrestato per scontare una condanna per spaccio di droga | Si indaga ancora su quanto avvenuto sabato notte

C’è un sospettato per il colpo di pistola sparato sabato notte all’interno di una discoteca di Balanzano. Si tratta di un 30enne di nazionalità tunisina, che da martedì si trova nel carcere di Capanne, per scontare una sentenza definitiva per spaccio di droga. Al momento dell’arresto, in via Settevalli, dove dimorava, il giovane ha anche tentato la fuga.

Il tunisino è quindi in carcere per scontare la pena che gli è stata comminata per lo spaccio di droga. Ma secondo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti tra coloro che sabato sera si trovavano nella discoteca, sarebbe stato lui a sparare il colpo di pistola, forse una scacciacani. Un episodio controverso, sul quale si sta ancora indagando.