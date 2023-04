Colpisce la compagna con un barattolo in testa: interviene la polizia

Gli agenti intervengono dopo la chiamata della polizia

Lite di coppia, finita in violenza e sanata dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione della città dove era stata segnalata un’animata lite fra un uomo e la moglie.

La chiamata dei vicini

A richiedere l’intervento della Polizia di Stato sono stati i vicini ai quali la donna aveva chiesto aiuto in seguito all’aggressione del marito. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno constatato che il personale del 118 stava apprestando le prime cure alla vittima che presentava un evidente escoriazione alla testa. Avvicinata dai poliziotti, la donna ha riferito di aver discusso con il marito per motivi passionali. La lite era però degenerata quando l’uomo, in preda all’ira, l’aveva colpita con un barattolo alla testa, provocandole delle lesioni. A quel punto, dopo essere uscita dall’appartamento, aveva chiesto aiuto ai vicini di casa che avevano chiamato la Polizia di Stato e allertato i sanitari.

I testimoni e l’allontanamento da casa

Dopo aver sentito i testimoni e aver informato la donna delle sue facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i Centri antiviolenza, gli operatori hanno provveduto a verificare l’eventuale detenzione di armi, controllo che ha avuto esito negativo. Accompagnata presso il locale nosocomio, al termine delle cure del caso, la donna ha espresso agli agenti l’intenzione di allontanarsi dall’abitazione e trascorrere la notte presso un conoscente.

Concluse le attività di rito, gli operatori hanno inserito l’intervento nell’applicativo interforze SCUDO e hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.