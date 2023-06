Collestrada, distraggono la cassiera per passare il carrello con la spesa | Arrestati - Tuttoggi.info

Due donne ostacolando la visuale della cassiera, hanno offerto al loro complice la possibilità di fuggire indisturbato

Alcuni giorni fa in un supermercato di Collestrada, è stato sventato un furto grazie all’attenzione degli addetti alla sicurezza. Un gruppo di persone, apparentemente intente a fare la spesa, stavano invece portando avanti un tentativo di furto ai danni dell’esercizio commerciale, che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato di Perugia.

Le telecamere di video sorveglianza del supermercato avevano infatti catturato i movimenti di quattro individui che si aggiravano tra gli scaffali, sollevando il sospetto del personale della sicurezza, che ha prontamente allertato le autorità.

Dopo aver messo in un carrello alcuni prodotti, il gruppo si è portato alla barriera delle casse e qui si è diviso. Due donne si sono diretta verso una cassa per pagare alcuni articoli, mentre l’uomo, con il carrello pieno di merce, si è avvicinato a una cassa chiusa. Qui l’aspettava una giovane donna, complice della banda, che aveva aperto il cancelletto della corsia in anticipo.

Le due donne ostacolando la visuale della cassiera, hanno offerto al loro complice la possibilità di fuggire indisturbato. Ma non avevano previsto che il personale di sicurezza del supermercato li stava osservando e li avrebbe seguiti a distanza.

L’uomo che si era allontanato con il carrello è stato fermato poco dopo. La refurtiva, parte dei prodotti che avevano tentato di rubare, è stata restituita al responsabile del supermercato. Tuttavia, alcuni articoli sono invece rimasti danneggiati nel tentativo di rimuovere i dispositivi antitaccheggio e sono stati posti sotto sequestro come prove.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno accompagnato i responsabili in Questura per ulteriori accertamenti. I due adulti sono stati immediatamente arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuti nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Quanto alla minore coinvolta, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. Il sistema legale si occuperà di valutare il suo coinvolgimento e adottare le misure adeguate.

Nonostante l’arresto dei principali responsabili, la Polizia di Stato di Perugia è ancora sulle tracce della quarta persona coinvolta nel tentativo di furto. Le attività investigative sono in corso per identificare e catturare il fuggitivo rimasto ignoto.