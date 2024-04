Collestrada – aeroporto, il progetto della nuova stazione ferroviaria

Previsto anche un potenziamento dei treni: fino a 4 al giorno in più oltre agli attuali 47

La nuova stazione ferroviaria di Perugia Collestrada sarà la fermata di riferimento dell’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”. Il progetto è stato presentato dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, e da Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana – RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

La nuova stazione sorgerà nei pressi del centro commerciale di Collestrada. Su una tratta interessata giornalmente dalla circolazione di circa 47 treni viaggiatori, di cui due coppie di Intercity. A valle dell’intervento di RFI è previsto un potenziale incremento dell’offerta a servizio della nuova fermata fino a 4 treni/h (circa 72 treni/giorno).

Il progetto prevede marciapiede adeguato agli standard di riferimento per le Persone a Mobilità Ridotta (PRM) e dotato di pensilina; spazi di attesa e servizi con aree funzionali a garantire interscambio modale tra treno e servizio navetta per l’aeroporto, Kiss&Ride (area di sosta breve) e fermata TPL; nuova viabilità e parcheggio con collegamento con il centro commerciale.

I tempi

RFI ha avviato il Progetto di fattibilità tecnico economica sulla base degli input condivisi. Si stima che il completamento delle attività progettuali, a cura di RFI, possa concludersi entro il 2024 e si possano richiedere le autorizzazioni e avviare le attività negoziali nel corso del 2025, a valle dell’approvazione della variante del Piano Regolatore da parte del Comune di Perugia.

Tesei: “L’Umbria del domani non più isolata”

“Stiamo costruendo l’Umbria del domani – ha dichiarato la governatrice Tesei – non più isolata ma sempre più collegata con il resto del Paese grazie a una rete infrastrutturale finalmente adeguata, condizione abilitante indispensabile per lo sviluppo economico e sociale. La realizzazione della stazione di Collestrada rappresenta un ulteriore traguardo di questo nostro programma. Uno snodo multimodale strategico anche per la sua vicinanza all’aeroporto internazionale ‘San Francesco d’Assisi’, che dalla sua sempre maggiore accessibilità trarrà sicuro vantaggio favorendo insieme alle nuove rotte il consolidamento dei risultati straordinari raggiunti. La nuova stazione è, inoltre, di fondamentale rilievo per il Polo fieristico ‘Umbriafiere’ di Bastia Umbra e le aree commerciali, nonché utile come contributo al decongestionamento del traffico veicolare in un punto critico della viabilità regionale”.

Interconnessione

“Questo progetto, inserito nel più ampio progetto di potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola, ci proietta con sempre più solide basi verso il futuro delle infrastrutture e dei collegamenti dell’Umbria – ha affermato l’assessore regionale Enrico Melasecche -. La stazione, collegata con navette ad alta frequenza all’aeroporto “San Francesco d’Assisi”, non solo consentirà di raggiungere l’aeroporto più facilmente, ma rappresenta uno degli snodi del prossimo servizio ferroviario metropolitano Ellera-Assisi, parte integrante del rinnovato contratto che la Regione ha di recente sottoscritto con Trenitalia, e che verrà progressivamente introdotto. Collegamenti ogni mezz’ora, la possibilità di interscambio a Ponte San Giovanni con i servizi ferroviari della linea ex FCU, insieme all’incremento dei parcheggi per le auto, incentiveranno l’utilizzo del treno per l’accesso a Perugia e alle aree limitrofe”.

“La realizzazione della nuova stazione – ha poi sottolineato Melasecche – consentirà inoltre la riqualificazione di aree da tempo abbandonate con la messa a dimora di numerose essenze vegetali che cambieranno completamente l’immagine di quei luoghi oltre al miglioramento ambientale che il nuovo servizio metropolitano darà grazie alla riduzione dell’uso delle auto. Visione strategica, managerialità, pragmatismo, tenacia non comune, consentono finalmente all’Umbria di conseguire risultati di portata storica, fino a pochi anni fa inimmaginabili. Sono particolarmente orgoglioso di poter contribuire, grazie all’impegno dei miei collaboratori, a ridisegnare le infrastrutture della nostra regione sempre meno chiusa in se stessa, sempre più aperta ed accogliente. Qualche sacrificio è necessario, ma di mese in mese ogni umbro apprezzerà i risultati”.

“La realizzazione della nuova fermata Perugia Collestrada Aeroporto si inserisce in un piano di interventi più ampio che RFI ha in atto per offrire al territorio una rete ferroviaria sempre più intermodale e delle stazioni come snodi centrali nei territori – ha detto Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana – Il progetto della nuova fermata, dal valore complessivo di 7 milioni di euro, ha l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità al sistema ferroviario umbro e al tempo stesso una maggiore intermodalità, grazie al collegamento con l’aeroporto. Anche in questo caso il territorio umbro fa parte di un più ampio progetto infrastrutturale che vede RFI impegnata nella realizzazione di 20 collegamenti con gli aeroporti entro il 2033”.

Nuova fermata Perugia Collestrada Aeroporto

Nel 2023 è stata condivisa la collocazione della fermata a circa 2,5 km da Perugia Ponte S. Giovanni, con una configurazione che prevede: