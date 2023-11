Collazzone, l'ex capogruppo di maggioranza passa all’opposizione - Tuttoggi.info

Francesco Durello lascia la maggioranza. Cambiano gli equilibri politici a Collazzone in vista delle prossime elezioni comunali

La maggioranza di Collazzone perde un “pezzo da 90”: si è infatti dimesso dalla carica di capogruppo della lista “Territorio, lavoro e solidarietà” Francesco Durello, che passa dunque sui banchi della minoranza. Ad annunciarlo è stato lui stesso. Una decisione che arriva a pochi mesi dalle elezioni amministrative che dovranno definire la nuova amministrazione comunale di Collazzone.

A decorrere dalla data di oggi, pertanto, Francesco Durello prende ufficialmente le distanze dalla maggioranza politica venutasi a formare ormai quattro anni fa. Dopo anni di rapporti zoppicanti e di mancata comunicazione con l’Amministrazione del sindaco Iachettini dai prossimi giorni si siederà nei banchi dell’opposizione. Durello fa sapere che tutte le decisioni prese da ora in avanti saranno indipendenti dalle scelte dell’attuale maggioranza.

La decisione, presa dopo attente riflessione, – viene spiegato in una nota – è arrivata in seguito a numerosi punti di frizione e di disaccordo tra il consigliere Durello e la squadra di governo comunalematurati in seno allo svolgimento della carica stessa. Le vicende personali riguardanti il Sindaco non sembrano interessare particolarmente Durello che si dichiara amareggiato e dispiaciuto per l’accaduto ribadendo di non avere alcun interesse ad entrare in dinamiche che esulano totalmente dall’attività amministrativa pur rischiando, in alcuni casi, di comprometterla. I motivi che hanno portato l’ormai ex capogruppo di maggioranza a prendere questa difficile ma doverosa decisione sono principalmente due: la mancata comunicazione e condivisione tra Giunta e Consiglio Comunale in merito a progetti e decisioni e la mancanza di confronto all’interno della maggioranza stessa. “Non sono mai state fatte riunioni di maggioranza, – spiega – modus operandi tipico degli ultimi anni, generando così spaccature interne al gruppo e ridotto sempre di più l’entusiasmo che mi contraddistingue da sempre”. Un altro punto di forte disaccordo riguarda l’assenza pressoché totale dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale nel territorio.

Il Consigliere Francesco Durello sottolinea che rimarrà comunque a disposizione e attivo nel territorio comunale fino alla fine del mandato, che scadrà, insieme a quello dell’intera Amministrazione comunale, nella tarda primavera dell’anno venturo.