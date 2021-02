Colfiorito, il medico di base va in pensione: arriva il sostituto

L'annuncio del sindaco Stefano Zuccarini: "Quattro giorni a settimana"

La montagna folignate, quella che fa parte dell’area di Colfiorito, rischiava di rimanere senza medico. Il pensionamento del dottor Bellanti aveva aperto infatti un vuoto, rischiosissimo soprattutto per la popolazione più anziana, che sarebbe rimasta sola in tempi di emergenza sanitaria.

L’annuncio del sindaco Zuccarini

La soluzione però è arrivata, anche grazie all’interessamenti del consigliere comunale della Lega Domenico Lini, che ha interessato il sindaco Stefano Zuccarini. “Stante la necessità di un nuovo medico condotto per la zona montana di Colfiorito – ha scritto Zuccarini sui social – posso comunicare che ha già preso servizio il dottor Paolo Salustri che sarà a disposizione presso i locali del distretto sanitario in via Adriatica il lunedì dalle 10.30 alle 12 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18. Nei prossimi giorni lo stesso dottor Salustri attiverà il servizio anche nella frazione di Casenove previa autorizzazione della Asl. Gli auguro un buon lavoro, e ringrazio per l’interessamento e la fattiva collaborazione sia il consigliere comunale Domenico Lini che il mio consultore alla Sanità dottor Francesco Lambrocco“.