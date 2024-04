Code sulla Ss75 "Centrale umbra" per AgriUmbria, tamponamento tra più veicoli - Tuttoggi.info

Code sulla ss75 Centrale umbra e traffico congestionato anche nelle vie limitrofe in questi giorni in occasione di AgriUmbria

Code sulla ss75 Centrale umbra e traffico congestionato anche nelle vie limitrofe in questi giorni in occasione di AgriUmbria, in corso da venerdì ad Umbriafiere di Bastia Umbra. Viabilità congestionata sulla Centrale Umbra che domenica mattina ha provocato anche un tamponamento a catena tra più veicoli, causando un peggioramento del traffico tra Ponte San Giovanni e Foligno. Sul posto la polizia stradale.

(Foto di repertorio)