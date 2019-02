Club Inner Wheel di Spoleto a sostegno della solidarietà

Le socie del Club Inner Wheel di Spoleto continuano con determinazione ad adoperarsi, secondo gli scopi umanitari, sociali e di amicizia collaborativa, in pieno rispetto di quelle che sono le fondamenta del loro pensare, scegliere ed agire.

Appena sabato scorso hanno partecipato, dividendosi compiti ed orari, alla indetta Giornata nazionale del farmaco. È già il quarto anno che esse vi si adoperano, raccogliendo medicinali, questa volta per la Croce Rossa.

Nel 2018 la medesima raccolta è stata svolta in nome dell’infanzia bisognosa, affiancando poi l’Associazione Rava, che tanto si è adoperata e si adopera per i bambini. A tal scopo il Club Inner Wheel partecipò alla bellissima inaugurazione della scuola dell’infanzia di Eggi in data 10 maggio 2018.

Quest’anno la soddisfazione non è stata vissuta dalle socie solo per la quantità di materiale raccolto (circa un farmaco su tre clienti), ma anche per aver avuto e goduto di quel rapporto umano e di fiducia, di cui Spoleto e noi spoletini necessitiamo. Importante è stato scambiarsi informazioni sulla raccolta, al fine di fugare ogni dubbio in nome della trasparenza, ma anche il condividere con gli altri alcuni principi, con sentimento di unitarietà. Non si può affermare che ogni cliente abbia donato i farmaci, ma ha fatto molto riflettere, che a volte proprio le persone meno fortunate, abbiano accolto la sollecitazione del “dare” con generosità esemplare.

