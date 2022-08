Clown di corsia, a Orvieto si cercano volontari - Tuttoggi

Il volontario clown di corsia: chi è e cosa fa

Il clown di corsia, o il clown sociale in generale, sono figure ormai molto conosciute grazie a numerose testimonianze e a film di successo.

L’arte, la magia e la risata possono essere uno strumento fortissimo per il sostegno di chi vive situazioni di difficoltà. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle momenti in cui la nostra presenza è stata di ausilio per la diagnosi, e per la guarigione.

Nel nostro piccolo vogliamo portare la nostra presenza dove ci sono situazioni di disagio fisico o sociale, indossando il naso rosso, abbracciando la sofferenza e provando a trasformarla in speranza, e sensibilizzando chiunque incontriamo al mondo del volontariato.

Cosa è richiesto per diventare clown di corsia

“La formazione è diversa da quella degli artisti di strada: nei contesti in cui operiamo possiamo attingere solo a una piccolissima parte degli strumenti e delle abilità di questa nobile e antica arte. Oltre a musica, giocoleria e magia, la nostra formazione è finalizzata a coltivare in noi quel qualcosa di invisibile che proviamo a portare sempre con noi nel nostro volontariato.

È per questo che per unirsi a noi le competenze tecniche o artistiche non sono fondamentali. Ci si può avvicinare a questo volontariato anche se non si sa fare nulla.

Per far parte del nostro gruppo richiediamo solo due cose: la voglia di dedicarsi al nostro progetto, e la volontà di donare agli altri un po’ della cosa più preziosa e rara che abbiamo. Il nostro tempo.

Tempo per coltivarci, per crescere, per formarci, e per partecipare ai servizi nelle strutture dove ci aspettano”.

Contatti

I contatti dell’associazione sono: 333 9965932 – Serena; 338 8402843 – Vieri; viporvieto@gmail.com