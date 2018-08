Clean Valnerina, raccolti 5 sacchi di rifiuti lungo l’ex ferrovia Spoleto-Norcia

Una vera task force, costituita con lo scopo di liberare dai rifiuti un tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia, ha operato domenica scorsa tra i Comuni di Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera.

Il bel tracciato della ferrovia, da Castel San Felice a Piedipaterno, si mostrava apparentemente pulito, ma in realtà celava rifiuti di ogni genere e tanto numerosi da far riempire ben cinque sacchi di grandi dimensioni, ai volontari che hanno aderito all’iniziativa Clean Valnerina.

Tra i rifiuti anche un sanitario di ceramica e un grande telone, forse abbandonato da un camion.

Nel tratto in cui la ferrovia è vicina alla statale delle Tre Valli, la cattiva abitudine di lanciare dai finestrini delle auto oggetti e cartacce, evidentemente, è ancora dura a morire.

Quattordici volontari hanno risposto all’invito rivolto dall’Associazione Valnerina On Line (che da oltre dieci anni si occupa di promozione del territorio) e dall’associazione Progetto ReCycle dando vita a una giornata tutta dedicata all’ecologia, agli effetti dell’inquinamento e al senso civico.

All’evento hanno collaborato i Comuni di Vallo di Nera, di Sant’Anatolia di Narco, la Valle umbra Servizi.

I volontari, per la maggior parte provenienti dalla zona, si sono dimostrati particolarmente attenti alla pulizia dell’ambiente; tra di essi c’erano persone provenienti dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Toscana. Armati di guanti e sacchi, maglietta verde e tanta voglia di collaborare al mantenimento della bella infrastruttura e dell’integrità naturale che la caratterizza, gli operatori hanno lavorato con pazienza e determinazione per tutta la mattinata di domenica.

Il progetto Local Guides Clean The World è nato da un’idea di Ermes Tuon, che ha partecipato all’appuntamento in Valnerina, e ha già portato a termine oltre quaranta eventi tutti documentati nella piattaforma My Maps di Google.

Il Comune di Vallo di Nera ringrazia i volontari e gli organizzatori, in particolare Emanuele Persiani, per l’importante iniziativa e per lo spiccato senso civico messo a disposizione.

