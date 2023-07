Claudio Santamaria e Francesca Barra tra Solomeo e Assisi

Claudio Santamaria stasera al Festival Villa Solomei, ma intanto con moglie e figlia si concede una visita ad Assisi. "La risposta ad una grande preghiera"

Week end in Umbria, tra Solomeo ed Assisi, per l’attore Claudio Santamaria e la moglie, la giornalista Francesca Barra, con la loro bimba. Prima la visita al re del cachemire Brunello Cucinelli, venerdì, nel borgo di Solomeo, in attesa dell’esibizione dell’attore – premio David di Donatello nel 2016 – questa sera (sabato 1 luglio) nel concerto sotto le stelle per il Festival Villa Solomei con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia.

Nel mentre la famiglia ha scelto di passare la giornata di sabato ad Assisi. Proprio la città serafica è particolarmente cara alla coppia Santamaria – Barra, che hanno immortalato vari scorci postando poi le fotografie sui social network. “Siamo tornati ad Assisi con Atena, la risposta ad una grande preghiera” ha scritto su Instagram Francesca Barra nel primo pomeriggio di sabato, fotografando il marito – sposato nel 2017 – con la bimba in braccio e poi la piccola fuori e dentro la basilica di San Francesco.