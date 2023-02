Civici X Spoleto, Francesca Maso coordinatrice dell'hub locale - Tuttoggi

All’incontro è stato ribadito il percorso intrapreso nel 2019 da Andrea Fora in occasione delle ultime elezioni regionali che lo ha portato a Palazzo Cesaroni, forte di un’esperienza nata e cresciuta in soli tre mesi, ma sviluppatasi negli ultimi tre anni fino alla costituzione di numerosi Hub territoriali e tematici che stanno radicando il movimento Civici X l’Umbria in maniera significativa in regione, portandolo inoltre ad essere un punto di riferimento nel panorama del civismo e delle numerose iniziative di aggregazione nel centro Italia e non solo.

Angelini Paroli ha introdotto l’incontro, in qualità di coordinatore comunale, dichiarando la necessità vitale del lavoro dell’hub a supporto del folto gruppo di amministratori comunali (sindaco, 2 assessori e 4 consiglieri comunali).

Da oggi amministratori, simpatizzanti e cittadini, possono contare in uno “strumento di supporto” che ha assunto l’impegno di intraprendere – fin dai prossimi mesi – una serie di iniziative volte all’ascolto delle esigenze del territorio spaziando in tutte le tematiche e problematiche possibili.

Angelini Paroli ha concluso manifestando la volontà di lasciare il posto di coordinatore comunale ad un soggetto più svincolato dagli impegni istituzionali, per poter dare ulteriore vigore all’azione del gruppo. I presenti hanno individuato all’unanimità nel consigliere comunale Francesca Maso il miglior soggetto possibile, che ha accettato con la fiducia che l’intero direttivo lavorerà insieme per raggiungere i migliori obiettivi prefissati.

L’assessore Albertella, anche in qualità di rappresentante di Italia Viva, ha plaudito alle intenzioni dell’hub, in virtù dello sforzo profuso nell’attività amministrativa, ha ribadito la necessità di poter contare sull’aiuto di un gruppo di lavoro che sia propositivo, propulsivo e di contatto con la città ed il territorio frazionale. Ha inoltre sottolineato come Civici X svolga un ruolo di “contenitore” nei confronti di chiunque abbia voglia di mettersi a disposizione della politica sana, condivisa e partecipata senza alcuna discriminazione, bensì aperta al dialogo a 360 gradi.

I Consiglieri Filippi, Loretoni e Maso hanno confermato l’esigenza del lavoro di gruppo necessario alla loro azione di consiglieri di maggioranza, ricordando ai presenti che ognuno di loro è alla prima esperienza politico/amministrativa ma proprio per questo sono forti e consapevoli di rappresentare una “fetta” di elettorato che aveva bisogno di persone nuove, prese dalla società civile e slegate da vecchie logiche e sistemi cittadini.

Il consigliere regionale Andrea Fora ha concluso l’incontro ringraziando i presenti non solo per il lavoro svolto fin qui, ma soprattutto per aver costruito, insieme ad Andrea Sisti, il “modello Spoleto”, ovvero un progetto esportabile ovunque, basato sulle persone, sulle loro competenze e sulla volontà di mettersi a disposizione di un progetto aperto a chiunque e che dialoghi con sincerità privo di discriminazioni verso questo o quell’interlocutore.

Fora ha riaffermato l’importanza del lavoro da fare anche in vista degli appuntamenti elettorali imminenti nel 2024 come le elezioni regionali ed europee, ed ha invitato l’hub spoletino a farsi capofila di un territorio allargato che spazi dalla Valnerina agli altri comuni limitrofi come Campello, Giano, Trevi e Castel Ritaldi (vista la presenza all’incontro del consigliere comunale castelritaldese Luca Terenzi). Inoltre il consigliere regionale ha annunciato un appuntamento pubblico di presentazione dell’hub che vedrà la partecipazione di personalità ed esperti vicini a Civici X l’Umbria con una tematica che verrà scelta dal gruppo di lavoro.