Civici e Cimici, appare all'orizzonte la profezia del Grande Timoniere "Grande è la confusione sotto il cielo" - Tuttoggi.info

I Civici X di Spoleto scompaiono mentre stanno per arrivare la temute cimici asiatiche. Enzo Alleori come la Beata Quartina

”Grande è la confusione sotto il cielo”, affermava Mao Zedong, “quindi la situazione è eccellente!”. Il Grande Timoniere si riferiva alla situazione sociale cinese degli anni ’60, una condizione di enorme caos che avrebbe favorito il suo moto rivoluzionario. Un caos di stampo asiatico, per l’appunto, che si è replicato quasi in sordina anche nel Consiglio Comunale di Spoleto tenutosi il 21 marzo.

Come una sorta di onomatopea alla Gozzano, i consiglieri comunali spoletini, di ogni razza e idea politica, di sinistra, di destra, Misti ma anche “oltre” (come diceva un caro amico che non c’è più), sono stati costretti a recitare la loro su una vicenda che ha dell’incredibile.

Civici e Cimici…

Scompare il Movimento dei Civici X (Per), causa spostamento a destra del leader regionale Andrea Fora, che lascia il leader degli ex-socialisti spoletini in canottiera, mentre contestualmente s’appressa uno dei problemi sociali più perniciosi dei tempi moderni: la Cimicia Asiatica (lontana parente della Cimice), che non ha eguali nemmeno con la temutissima Vespa Vellutina (ovvero quella che notoriamente indossa pantaloni di velluto Visconti di Modrone).

I due problemi, solo apparentemente distanti per contenuto specifico, hanno invece un robusto filo conduttore nella interpretazione a soggetto dell’inossidabile Consigliere comunale Enzo Alleori, a questo punto ex-Civico X, che detiene il Copyright sulle due definizioni di Cimicia e Vellutina. Sono anche tutte sue le preoccupazioni sul futuro del mondo riguardo a cosa faranno gli ex-Civici e come affronteremo le Cimici asiatiche, quelle maoiste insomma!

Cimici e Civici, il dilemma “Del doman non v’è certezza” che attanaglia le tempie del già provato consigliere che a questo punto è costretto anche a specificare: “Proseguirò con quella mia inerzia mattutina, giornaliera…”, rassicurando così la politica locale che lui, anche se in canottiera (maldido gringo Fora…) tra civici e cimici, da inerte, sceglie invece il Sol dell’Avvenire. Alleori come la Beata Quartina, “contro di lui non ce poi fa gnente”.

Partenogenesi non anfigonica e cianchette…

Per fortuna che c’è una soluzione per ogni cosa e così Alleori si butta felino nel Gruppo Misto con la sodale collega consigliera Donatella Loretoni (Capogruppo Alleori ça va sans dire), mentre gli altri due appartenenti all’ex-gruppo afferente a Fora, prima dell’avvento delle Cimici, Francesca Maso e Daniele Filippi rimangono stoici, dritti e duri nel contesto dei Civici, Umbri però e non più X. Altro che confusione sotto il cielo, qui si tratta proprio di partenogenesi non anfigonica-deuterotoca. Il primo che ci fa una battuta riceverà deplorazione formale.

Ma poiché non v’è Civici senza Cimici, anzi cimicioni, eccoti pronta la cianchetta politica del secolo ad opera del più maoista degli oppositori al governo di centrosinistra, il Consigliere Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto), spalleggiato dalla Consigliera Alessandra Dottarelli (Alleanza Civica).

Cintioli e Dottarelli la buttano a caciara e passano in men che non si dica anche loro al Gruppo Misto, che a questo punto non ha più l’unanimità per sentenziare che Alleori è capogruppo. E nel caso (poi esplicitato in Consiglio formalmente) di disaccordo o parità, dunque di un due contro due, viene nominato capogruppo chi ha preso più voti alle elezioni, Giancarlo Cintioli.

Qualcuno giura di aver visto la disperazione negli occhi di Alleori, provatissimo dalla scomparsa dei Civici, dall’arrivo delle Cimici e dalla promozione svampata. Disperati Paolo Piccioni e Gianmarco Profili che perdono i sodali di lotta per la separazione non anfigonica. Più o meno come dividere Albano da Romina, ecco!

Il sindaco Sisti (immortalato dallo streaming) particolarmente ilare in merito alla faccenda, sembra non prenderla troppo sul serio. Al povero Enzo Alleori non rimane che un filo di voce per chiarire: “La mia è stata una scelta motivata e non per fare sgambetto a qualcuno o giocare in consiglio comunale”, disse quello che cadde per una cianchetta clamorosa. E aggiunge poi lo stesso Alleori, quasi in apnea, “Riconfermo la mia disponibilità, ma poi se riaprono i discorsi… ci stanno tante possibilità”. Controcianchetta? Adoriamo questi linguaggi criptici. Civici, Cimici e cha cha cha….

Per info chiedere direttamente al Vicesindaco Stefano Lisci, grande esperto di messaggi criptati.

Ora il lettore, nonostante la grande confusione sotto il cielo, ha potuto toccare con mano la tragedia occorsa nel pomeriggio del 21 marzo, in un Consiglio Comunale che la dice lunga su come ci siamo ridotti in generale. Quasi 3 ore (e 3 sospensioni) per decidere come procedere con la questione del Gruppo Misto e per votare una inversione dell’Ordine del Giorno che mettesse per prima, rispetto ad altri argomenti, la discussione sulle Cimici Asiatiche (maledetti comunisti).

Ci manca solo che sopraggiunga la Cucaracha mesopotamica! E che Zoroastro ce la mandi buona.