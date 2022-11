I cittadini non pagano le strisce blu: multe sù del 200 per cento

“Siamo tornati ad assumere”

Ricordata l’attenzione “riservata ai controlli nell’ambito della cosiddetta ‘Movida’ anche grazie ad un rapporto costante e collaborativo con gli stessi esercenti e alla chiusura della stagione estiva, possiamo dire che le problematiche sollevate da fruitori e residenti si sono notevolmente ridimensionate. Questa Amministrazione Comunale, è sempre bene ribadirlo, ha segnato un’altra svolta storica: tornando ad assumere ed incrementando il numero di vigili urbani“.

Gli ambiti di impegno

Baffa ha parlato di quattro aree in cui si è articolato l’impegno del corpo di polizia municipale: sicurezza stradale; tutela del consumatore, ambiente e edilizia; sicurezza, vigile di quartiere e controllo del territorio e protezione civile; relazioni con il pubblico, segreteria, e aggiornamento professionale.

Sicurezza stradale

Nell’ambito di questa area il comando ha concorso all’educazione stradale in molte classi scolastiche, raggiungendo centinaia di ragazzi, impiegando in questo nostri agenti appositamente scelti, proseguendo nella lunga e felice collaborazione avviata tra le autorità scolastiche e questo comando già da anni. E’ stato costantemente pattugliato il territorio dal punto di vista delle sicurezza stradale, mettendo in campo, tra l’altro, servizi generali mirati, incrementando la fascia dei servizi di pronto intervento anche in orari serali, svolti nel periodo estivo tutti i week end ed in orari particolarmente protratti, al fine di garantire il giusto presidio anche durante la cosiddetta movida oggetto di lamentele dei residenti. Costante il numero di illeciti accertati dagli agenti in strada, con al contrario un evidente decremento degli illeciti accertati dalle telecamere di controllo degli accessi in centro città rispetto allo scorso anno. Elevato il numero dei veicoli fermati e dei conducenti controllati (1058 veicoli e relativi conducenti identificati in 305 posti di controllo attuati sul territorio comunale, con oltre 316 conducenti sanzionati per illeciti alle norme comportamenti di cui 4 denunciati in stato di libertà alla autorità giudiziaria. Rilevante il totale delle violazioni per illeciti al Codice della Strada, ben 16536 verbali di accertamento con 206 violazioni comportanti la decurtazione di punti, 4 le patenti di guida ritirate per la conseguente revoca e 41 le patenti ritirate per la conseguente sospensione e 17 i veicoli oggetto di sequestro.

Crescono le sanzioni per le aree di sosta a pagamento

Rilevante il numero dei veicoli sanzionati in quanto circolanti non revisionati o non assicurati. Incrementate di oltre il 200% le sanzioni per aree di sosta a pagamento con ben 4409 sanzioni correlate all’utilizzo di aree parcometro, con un decremento degli accertamenti per accessi abusi alla ZTL accertati dalle telecamere di controllo ed un incremento delle sanzioni accertate direttamente dal personale che ad inizio mese hanno superato le 7300 violazioni contestate, triplicando il dato dello scorso anno nel medesimo periodo. Sono stati 146 gli incidenti stradali rilevanti nei primi 10 mesi del 2022 di cui 42 con soli danni ai veicoli e 104 gli incidenti con lesioni stradali. In questo senso stiamo lavorando, grazie ad una specifica sensibilità del sindaco, per un ampio progetto di potenziamento della videosorveglianza cittadina che comprenda anche un massiccio ricorso all’installazione sperimentale di nuove attrezzature (Apparecchiature per l’accertamento elettronico di superamento dei limiti di velocità e di passaggi con il semaforo rosso), già in uso anche ad altri organi di polizia stradale, che ci consentirà non solo di procedere ad una campagna di registrazione di alcuni comportamenti scorretti e purtroppo difficilmente contrastabili, soprattutto nelle ore non presidiate, se non con l’uso, appunto, di queste specifiche apparecchiature, ma anche per ampliare il controllo del territorio e non ultimo, in qualche modo “premiare” i tanti utenti della strada che adottano comportamenti di guida virtuosi”.

Tutela del Consumatore, Ambiente ed edilizia

Accanto al problema della mobilità e della sicurezza stradale, emerge sempre di più la crescente sensibilità e richiesta di attenzione al tema dei servizi, della cultura, del turismo, del commercio, dell’ambiente e della vigilanza edilizia ed architettonica. Nel corso del 2022 dando continuità all’attività del precedente anno, questo Comando di Polizia Municipale ha contribuito anche a questi temi, a partire dal lavoro svolto nell’ambito delle funzioni di polizia commerciale, che ha visto l’effettuazione di molteplici controlli di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc. ) ed esercizi commerciali, anche con servizi mirati e volti ad arginare per quanto possibile il fenomeno del disturbo alla quiete dei residenti, collaborando in tal senso e in modo sistematico con altre forze dell’ordine. Nell’ambito di tale attività e tenuto conto delle misure sanitarie legate nei mesi scorsi alla emergenza da Covid-19 sono stati svolti specifici controlli in materia di attività produttive a cui vanno sommati 112 verifiche relative alle segnalazioni certificate per inizio attività, 72 controlli e ispezioni mirati alle attività produttive e commerciali. Nelle ore serali dei mesi primaverili ed estivi sono stati attuati 171 controlli mirati con 162 verbali contestati per illeciti al Cds e 12 attività sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico, controlli che sono stati in particolare contestualizzati al cosiddetto “fenomeno della movida”. Rilevante anche il dato relativo al contrasto al lamentato fenomeno della sosta abusiva con ben 141 violazioni accertate nei controlli serali attuati. Anche sul fronte della vigilanza ai mercati cittadini nel 2022 sono stati gestiti i mercati settimanali e giornalieri in città, controllati 5 posteggi isolati, 3 fiere cittadine, 3 fiere in occasione di eventi e ricorrenze delle festività religiose, per un totale di 13.120 di presenze controllate e verificate ai posteggi mercatali presidiati da nostro personale. La tutela ambientale ed edilizia è affidata ad una unità specialistica di polizia ambientale ed edilizia appositamente dedicata a questi temi.

Sicurezza, vigile di quartiere e controllo del territorio e protezione civile

La figura del controllo del territorio ha portato nel tempo al consolidarsi della componente operativa del Comando di Polizia Municipale. E’ un lavoro testimoniato dalle centinaia di segnalazioni (in crescita rispetto a quelle dell’anno precedente) quasi sempre direttamente verbalizzate e raccolte sulla strada tra i cittadini, evitando cioè ogni inutile burocratismo, con un’ottima percentuale di assolvimento delle stesse attestato da anni e confermato dai ringraziamenti dei cittadini. Rilevante anche l’attività di monitoraggio delle attività produttive e commerciali sul territorio, sia per ciò che attiene numerose altre iniziative, tra cui si segnala il monitoraggio ed il contrasto al fenomeno commercio abusivo su area pubblica, nonché il supporto di polizia amministrativa e osservazione in ambito cittadino a favore della tutela dei consumatori e dei cittadini in genere. Facciamo sicurezza anche attraverso i servizi davanti alle scuole, garantendo viabilità e prevenzione per genitori e bambini nelle scuole cittadine (con servizi fissi, e con altri a rotazione garantiti da personale assegnato agli uffici) e grazie anche ai tantissimi volontari AUSER che oggi voglio ringraziare per l’attività e la preziosa collaborazione che si è saldata nel tempo. Fondamentale in un’ottica di prevenzione anche gli incontri tenuti dai nostri agenti nelle scuole primarie e secondarie dedicati ai temi dell’educazione stradale e della legalità. La sicurezza è stata altresì garantita dall’attività del Corpo in occasione di tutte le manifestazioni ed eventi, sia civili che religiosi che si sono svolti lo scorso anno in città. Importati e rilevante l’attività in occasione dei tanti eventi appunto che caratterizzano la città, la Quintana in primis, gli importanti eventi sportivi e culturali ove non posso non evidenziare come il contributo di ogni singolo appartenente al Corpo di Polizia Municipale abbia dato evidente in termini concreti ampio lustro alla città ed alla Amministrazione Comunale in primis per il tramite della propria componente di polizia locale.

Polizia giudiziaria

Rilevante anche l’attività in materia di polizia giudiziaria, nell’ambito della consueta e consolidata collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, ha, tra l’altro, elaborato atti di competenza del Tribunale Ordinario e del Giudice di Pace, inoltrando molteplici segnalazioni per il Sistema di Indagine SDI, con 39 notizie di reato d’iniziativa e 34 deleghe di indagine, 235 le ulteriori attività di iniziativa o delegate dall’Autorità giudiziaria, 462 le notifiche effettuate per conto della Autorità giudiziaria, o di altri enti relativamente anche a procedimenti penali delegati da altre forze dell’ordine, 23 verifiche di ordinanze dirigenziali di altre aree del Comune e 90 ulteriori procedimenti di integrazione di precedenti notizie di reato; 674 le denunce ricevute con le conseguenti comunicazioni alla competente Autorità Giudiziaria; 535 gli inserimenti nella Banca dati SDI gestiti direttamente dal Servizio Controllo del Territorio e Polizia Giudiziaria

Ritrovamento oggetti

Rilevante anche il numero dei rinvenimenti di oggetti, documenti, sovente compendio di furto, smarriti e restituiti pari a 116. Non da ultimo significativa l’attività di promozione alla legalità con l’iniziativa del “Controllo di Vicinato”, oggetto di uno specifico protocollo sottoscritto con la Prefettura di Perugia la cui proroga è stata recentemente sottoscritta. Sono attivi ben 5 gruppi che con il loro contributo e le preziose segnalazioni consentono di dare concretamente attuazione ad un sistema partecipativo dei cittadini nel garantire, indirettamente, il necessario presidio della legalità in città, diventando di fatto attori della sorveglianza dei propri ambiti di vita.

Relazioni con il pubblico, segreteria, e aggiornamento professionale.

.I numeri sopracitati e la necessità ormai non più rinviabile di equilibrare i carichi di lavoro all’interno del Comando stesso, rivelano come mai come ora, a fronte di sempre meno uomini sul territorio, si renda necessario una nuova organizzazione dei processi lavorativi del Comando e una rimodulazione dei processi, in particolare amministrativi, che impegnano personale in divisa. Certamente al primo posto per tra gli obiettivi del Comando, investire sull’attività di formazione professionale permanente, realizzata attraverso la partecipazione del personale a corsi esterni, anche con specifica attività formativa di alta formazione in house, iniziative che assicurano al personale il necessario aggiornamento in materia di sicurezza urbana, codice della strada, polizia commerciale, organizzazione del lavoro e management, ma anche informatica, infortunistica e polizia giudiziaria, ed in via di definizione nella corrente settimana, in materia di autodifesa e uso appropriato dei nuovi strumenti di tutela fisica del personale, al fine della prossima fornitura al personale di appositi dispositivi per aumentare la propria tutela e garantire in piena sicurezza l’efficacia negli interventi connotati da una potenziale criticità quali i TSO o comunque le aggregazioni in aree potenzialmente a rischio o in orali serali durante la cosiddetta “movida” o in relazione allo svolgimento di altre attività potenzialmente a rischio. Rilevante anche l’attività di front-office con oltre 20.000 contatti telefonici gestiti direttamente dalla centrale operativa e dal centralino del comando, nonché le attività amministrative correlate a garantire il pieno funzionamento dell’area e dei servizi del comando. Rilevante anche il numero dei permessi rilasciati di cui 703 ai residenti nella Z.T.L., 1949 a favore di categorie varie e 2430 autorizzazioni temporanee di accesso alla medesima Zona a Traffico Limitato.