Accordo Agenzia Dogane – Comune di Foligno contro la contraffazione

Sinergie e più controlli anche dalla Polizia locale

Azioni concrete per combattere la contraffazione. E’ questo l’obiettivo del protocollo stilato dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) con il Comune di Foligno, sottoscritto dal direttore territoriale di Adm, Roberto Chiara e dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Obiettivo fare squadra

“Il nostro obiettivo – ha detto il direttore Chiara – è fare squadra per fronteggiare un fenomeno che ci affligge come il contrasto alla contraffazione. Un fenomeno ormai dilagante, che riguarda oggetti di uso comune come giocattoli, ma anche alimentari, farmaci. Il problema è anche culturale. Le persone devono capire che tipo di danno costituiscono le merci contraffatte“.