Città in lutto per la morte di “Peppone” Mariucci | Sabato i funerali

Lo storico ristoratore perugino si è spento a 82 anni | L'ultimo saluto in Cattedrale alle 16

Lutto a Perugia per la morte di Giuseppe Mariucci, storico ristoratore conosciuto da tutti come Peppone.

Aprì il primo storico locale in via Baldeschi nel 1980, proponendo sin dall’inizio ricette tipiche della cucina perugina. In seguito , per riuscire a soddisfare la richiesta del vasto pubblico, il locale fu trasferito in via Cesare Battisti.