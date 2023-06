Da Città di Castello per il primo matrimonio nello stretto di Messina, scambio fedi in mare per Mara e Marco - Tuttoggi.info

Giovedì 29 giugno Mara Colletti e Marco Uttinacci indosseranno anche le cuffie con lo stemma del Comune e dei Nuotatori Tifernati Polisport, il tifernate Francesco Serafini sarà testimone e celebrante

Il primo matrimonio nelle acque dello stretto di Messina avrà un sapore tutto…tifernate! Mara Colletti (54 anni) e Marco Uttinacci (60) saranno infatti protagonisti di un’impresa senza precedenti giovedì 29 giugno.

La coppia di Città di Castello nuoterà tra Sicilia e Calabria indossando due cuffie rosse con lo stemma del Comune su un lato e quello dei Nuotatori Tifernati Polisport dall’altro, perché ad accompagnarli nell’altare in mezzo alle onde sarà l’amico fraterno Francesco Serafini, anima della società natatoria della città.

Dopo essersi sposati una settimana fa a Bracciano con rito civile, Mara e Marco si scambieranno le fedi esattamente in mezzo allo stretto di Messina, dove saranno circondati da circa 30 atleti master provenienti da tutta Italia, con cui completeranno la traversata di circa 4 chilometri tra Capo Peloro, sulla sponda siciliana, fino a Cannitello, su quella calabrese, nei pressi di Scilla. All’approdo sulla spiaggia rinnoveranno le promesse di matrimonio al cospetto dell’amico Francesco, nel doppio ruolo di celebrante del rito e ambasciatore di Città di Castello designato dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti..

Di casa a Città di Castello da tanti anni, Mara e Marco si sono innamorati delle sue bellezze, ma soprattutto della piscina comunale di via Engels, dove vengono regolarmente per nuotare al Meeting Galluzzi, ma anche alla maratona di 24 ore di nuoto che viene organizzata sotto le festività natalizie. Nell’impianto natatorio tifernate Mara, che non sapeva nuotare ed è entrata in piscina nel 2006 su consiglio degli specialisti che la curavano per una rarissima patologia, è divenuta nel 2016 la prima donna master al mondo a nuotare 3.000 metri a delfino.

La traversata a nuoto dello stretto di Messina di giovedì 29 giugno sarà organizzata dalla Swimming Travel nel rispetto delle norme locali ed internazionali emanate dalle autorità marittime e nella massima sicurezza. L’evento sarà documentato da una copertura mediatica completa, con riprese in diretta e un servizio fotografico che saranno disponibili sulla pagina Facebook e sui profili social dedicati.