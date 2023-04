Città dell'olio e Lilt in campo per parlare di olio evo e di prevenzione delle malattie oncologiche - Tuttoggi.info

Appuntamento venerdì 21 aprile presso l’Istituto "A.Casagrande-F.Cesi" di Terni e sabato 22 aprile presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto

L’Associazione nazionale Città dell’olio e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) scendono in campo nuovamente insieme. Nasce dalla collaborazione tra queste due grandi associazioni – unite da un Protocollo d’Intesa che le impegna a lavorare fianco a fianco – l’iniziativa “Alleati nella lotta contro il cancro”. Due giorni di approfondimenti con gli esperti, promossi dalle Città dell’Olio dell’Umbria per sensibilizzare gli studenti sulla stretta relazione che c’è tra l’olio extravergine di oliva alla base di una sana alimentazione e la salute ed in particolare la prevenzione delle malattie oncologiche.

La prima giornata si terrà venerdì 21 aprile alle 10.00 a Terni presso l’Istituto Tecnico economico e professionale “A.Casagrande – F.Cesi”. In apertura solo previsti i saluti della dr.ssa Marina Marini dirigente dell’IIS Tecnico economico e Professionale “A.Casagrande – F.Cesi” di Terni e di Giuseppe Funari Coordinatore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la provincia di Terni. Seguiranno gli interventi della dott.ssa Luigia Chirico oncologa e presidente LILT di Terni sul tema: “Olio extravergine di oliva alleato della lotta contro i tumori”, del prof. Gabriele Chieruzzi docente di cucina su “L’importanza dell’olio extravergine di oliva nella società” e della Prof.ssa Francesca Tentellini docente di scienze e cultura dell’alimentazione che relazionerà su “E.V.O. vanto della dieta mediterranea”.