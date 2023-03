Il mercato dell’olio d’oliva in Umbria: prezzi in aumento ma volumi di vendita in calo

Lo spaccato dell’Umbria

L’Umbria, insieme alle regioni del Centro Italia, è riuscita a contenere i danni rispetto alla produzione nazionale, registando con una crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo aumento è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi e non alla quantità di produzione, che è scesa del 37%.

Va ricordato che In Umbria, secondo elaborazioni Coldiretti, si trovano quasi 7,5 milioni di piante di olivo che coprono circa 30mila ettari. La Dop dell’olio extravergine di oliva Umbria, istituita nel 1997, è estesa all’intero territorio regionale, che è stato suddiviso in cinque sottozone (Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Amerini e Colli Orvietani). Altro snodo essenziale della qualità dell’olio umbro, è il numero dei frantoi: circa 200, che, con una presenza così capillare sul territorio, permettono la frangitura immediata delle olive, senza che queste si deteriorino per una presenza troppo lunga in magazzino prima della lavorazione.

L’indagine della Camera di Commercio dell’Umbria

Questi i dati che emergono dall’indagine della Camera di Commercio dell’Umbria ma che allarga il suo orizzonte a tutta l’Italia. “È stata un’annata difficile per l’olivicoltura italiana – dichiara il presidente Giorgio Mencaroni – ma il settore olivicolo, su cui si è lavorato in termini di innalzamento della qualità, ammodernamento, innovazione a tutti i livelli, ha retto meglio il colpo. Ed è questa la strada da continuare anche in Umbria, dove molto si è fatto ma molto resta ancora da fare per favorire un nuovo percorso per la crescita della filiera olivicola, incrementandone competitività e produzione di qualità, agevolando l’innovazione e l’aggregazione delle imprese”.