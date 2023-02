Azienda di Spoleto tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes

L'azienda olearia Pietro Coricelli è tra le 100 eccellenze del Made in Italy secondo la prestigiosa rivista Forbes

C’è un’azienda di Spoleto tra le 100 eccellenze del Made in Italy secondo la prestigiosa rivista Forbes. E’ l’olearia Pietro Coricelli.

Lo speciale 100 eccellenze 2023 raccoglie le aziende selezionate da Forbes Italia, in collaborazione con So Wine So Food, che contribuiscono a rendere grande il Bel Paese e ad esportare il brand “Italia” nel mondo. Tra queste appunto c’è l’azienda olearia guidata da Chiara Coricelli.