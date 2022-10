Andrea Margaritelli, tra i 100 migliori manager italiani secondo Forbes

Andrea Margaritelli rappresenta un esempio di imprenditoria impegnata, con un forte radicamento al proprio territorio – in questo caso l’Umbria – che promuove una visione di sviluppo sostenibile in cui economia, società, ambiente e cultura dialogano tra loro e si rafforzano vicendevolmente. Come brand manager di Listone Giordano, marchio iconico delle superfici in legno lignee d’arredo, insieme alla sua intera famiglia, ha raccolto le grandi sfide lanciate dalla transizione ambientale e digitale, mettendo a sistema i valori intangibili della genialità e bellezza, con la responsabilità sociale, il rispetto della salute umana e della natura.

­Oltre a essere imprenditore di successo, Andrea Margaritelli è presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura e della Fondazione Guglielmo Giordano. Da sempre impegnato dentro e fuori l’azienda per sostenere il fertilissimo legame tra impresa e cultura nelle diverse forme espressive – classiche e contemporanee – di arte, architettura, design, musica e letteratura. Ingegnere di formazione, scrittore e storico per passione, Andrea Margaritelli crede fermamente che la cultura sia un potente tratto identitario del made in Italy oltre che un efficace strumento di comunicazione, anche aziendale, soprattutto per un Paese, come il nostro, che vanta il maggior numero di siti Unesco del pianeta oltre a un’impareggiabile tradizione artistica improntata a genio e creatività.­

­

Definire come stretto il rapporto tra l’azienda e il territorio sarebbe quanto meno riduttivo perché non si tratta semplicemente di una collaborazione ma bensì di una simbiosi. Listone Giordano da oltre mezzo secolo ha piantato e custodisce una foresta in Umbria, tra Città della Pieve e Piegaro, che oggi non è soltanto un ecosistema modello di gestione sostenibile, ma anche un attivissimo crocevia culturale con laboratori, spettacoli ed espressioni artistiche di ogni tipo per promuovere a ogni livello, dai bambini e ragazzi delle scuole agli adulti, il rispetto e la tutela ambientale.