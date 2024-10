Novità per il progetto 'Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana' - Tuttoggi.info

Bartolomeo della Gatta, Piero della Francesca, Donatello e altri grandi maestri hanno lasciato opere capitali nel territorio tra la Valdichiana e la Valtiberina. Il progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” è nato dal protocollo firmato tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro per promuovere un itinerario di poco più di 40 km al confine tra Toscana e Umbria, in un contesto paesaggistico incantevole, arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica.

Dopo la fase di presentazione, il progetto è entrato nel vivo con la produzione di un sistema unico di comunicazione e promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di questo territorio, con particolare riferimento al periodo rinascimentale e alla eccezionale fioritura di maestri e capolavori che ancora oggi costituiscono uno straordinario patrimonio identitario.

Sono stati presentati ufficialmente tutti gli strumenti realizzati: il sito web personalizzato, un virtual tour immersivo, attività di social media management, la campagna di promozione e advertising mirata ai canali turistici.



Il progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” è promosso dai comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro, la produzione è a cura di Maggioli Cultura e Turismo. L’idea progettuale è sostenuta dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’obiettivo del progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” è motivare il visitatore a percorrere questo itinerario culturale e scoprirlo in tutte le sue bellezze.



Il nuovo portale web www.rinascimentovaltiberinavaldichiana.it è dedicato all’intero circuito culturale con approfondimenti, informazioni per la visita e notizie, in doppia lingua italiano e inglese. È arricchito da un apparato fotografico appositamente realizzato dal tono emozionale ed immersivo. È una piattaforma interoperativa tra web e social media, pensata per favorire l’audience engagement del sistema territoriale ed accelerare il processo di promozione dell’offerta. Sarà curato con un aggiornamento continuo.

Tre sono i social media attivati per il progetto: Facebook, Instagram e TikTok. Saranno popolati costantemente di contenuti originali, immagini e video pensati per i rispettivi followers e preferenze, con un linguaggio basato sullo storytelling emozionale.



Il virtual tour aereo permette di “sorvolare” l’intera area del percorso, scoprire le quattro città di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro ed “entrare” nei luoghi che accolgono le straordinarie opere d’arte, per un viaggio stimolante prima di vivere l’esperienza dal vivo. Sono stati infine realizzati stendardi informativi collocati presso i poli di attrazione culturale di ogni città e un depliant promozionale distribuito nei principali punti informativi del territorio.



“Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” è una vetrina di grande prestigio per i comuni di Sansepolcro, Monterchi, Castiglion Fiorentino e Citerna e un’occasione di promozione turistica rivolta a visitatori e cultori dell’arte con un itinerario libero e personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Un patrimonio straordinario di arte e paesaggio per un’esperienza personalizzata e memorabile tra Toscana e Umbria. Informazioni > www.rinascimentovaltiberinavaldichiana.it









Luogo: Chiesa San Francesco, Corso Garibaldi, 47, CITERNA, PERUGIA, UMBRIA