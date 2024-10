AAA, gestore cercasi per l'ex Lido Santino: pubblicato l'avviso per l'affidamento - Tuttoggi.info

Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno l’avviso per l’affidamento in concessione di una struttura adibita a servizio bar e ristorazione con annessa spiaggia, in località Monte del Lago ex “Lido Santino” (via dell’Università N°13).

In particolare ad essere date in concessioni saranno le seguenti parti: fabbricato principale destinato a servizio bar e ristorazione, un magazzino, una tettoia metallica, bar, cabine e servizi igienici, tre pergole in legno, arginatura in cemento, uno scivolo di alaggio, spiaggia, area verde, pontile (in parte da smantellare e in parte da ristrutturare con criteri di ingegneria naturalistica).

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2024. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica di negoziazione al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . Non sono ammessi chiarimenti telefonici. É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc . Le offerte potranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “NET 4 MARKET” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc