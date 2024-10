Drammatico incidente frontale sulla Flaminia, muore 54enne | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio comunale di Foligno (e non di Nocera come appreso inizialmente) con un uomo di 54 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente frontale ed altre 4 persone che sono rimaste ferite. Il fatto è avvenuto in prossimità del distributore di benzina Tamoil, intorno alle 3.50 della notte, al km 158+600 della Flaminia.

A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono state due auto. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat Panda nera, V.F. le sue iniziali, 54enne di Nocera Umbra. Altre 4 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

(articolo in aggiornamento)