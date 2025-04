Il pollo alla cacciatora umbro tra le ricette italiane più cercate sul web in tutto il mondo - Tuttoggi.info

Le ricette italiane spopolano nelle ricerche degli utenti web di tutto il mondo, ma quali sono quelle più popolari?

Polpette, salsicce e condimento sono gli ingredienti più cercati come base per i piatti, mentre tra le ricette più digitate ci sono le fettuccine Alfredo, la pasta alla carbonara e la focaccia, insieme a ossobuco alla milanese, ragù alla bolognese e spaghetti all’assassina.

I volumi di ricerca più elevati si registrano a Malta, negli Stati Uniti e in Australia.

Sono questi in sintesi i risultati dell’ultima indagine di Affidabile.org, che ha l’obiettivo di individuare le tendenze rispetto alle ricerche globali sul cibo italiano. I dati sono stati rilevati tramite Google Trends e il periodo di riferimento copre l’arco temporale che va da Gennaio 2004 a Marzo 2025, prendendo in considerazione tutti i paesi del mondo, Italia inclusa.

Tra le ricette italiane dalle origini umbre, c’è il pollo alla cacciatora, termine che probabilmente si riferisce alla combinazione di aglio e rosmarino, ingredienti utilizzati per tutte le pietanze che portano questo nome, come anche nel caso del coniglio. E che sono poi gli stessi elementi che i cacciatori un tempo usavano per condire le loro prede al momento della loro cattura.

Un tempo tale ricetta veniva preparata dai contadini con ingredienti di loro produzione. Come il vino ricavato dall’uva proveniente dai loro vigneti, il pollo ruspante dei loro allevamenti, le carote, le olive, i pomodori, il sedano e il rosmarino dei loro orti.

Tra il XIX e il XX secolo in Umbria il pollo divenne il re delle tavole contadine, soprattutto nelle occasioni di festa, come la domenica, il Natale e la Pasqua. Un piatto rustico non certo raffinato ma capace di diventare una delle pietanze più invidiate da tutto il mondo.

Da “Italian recipe” a “pizza”, “pasta” e “spaghetti”: quali sono i termini più usati per ricercare i piatti made in Italy

Il termine più usato per ricercare i prodotti del Belpaese è “Italian recipe”, ovvero “ricetta italiana”, tradotto dall’inglese, lingua più diffusa al mondo e la più frequente ai fini dell’analisi condotta.

Ci sono poi le ricerche per i nostri prodotti più noti all’estero, ossia “pizza”, “pasta” e “spaghetti”: in questo caso si tratta di cibi diventati ‘internazionali’, tra i pochi a non aver subito una traduzione. Per questo motivo l’analisi ad essi correlata, a differenza di quanto accade per “Italian recipe”, si estende anche alle regioni di lingua non anglofona.

L’approfondimento di Affidabile.org ha riguardato quindi proprio questi termini. Per ognuno di essi abbiamo individuato i paesi con un maggior volume di ricerche e l’evoluzione dell’interesse sia nel tempo che tra le diverse aree geografiche del mondo.

Sono stati analizzati poi gli argomenti correlati e le query associate, ossia le ricette specifiche ricercate dagli utenti in relazione ai termini di cui sopra, sia per quanto riguarda la frequenza in termini assoluti che l’aumento nell’ultimo periodo, evidenziando eventuali recenti impennate.

“Italian recipe”: Malta, Stati Uniti e Australia i paesi più interessati alle nostre ricette

Partiamo dai risultati di Google Trends per il termine di ricerca “Italian recipe”, vale a dire ricette italiane.

Tra tutti i paesi presi in considerazione da Google Trends, alcuni sono particolarmente attratti dalle ricette italiane.

Interesse per regione

Ai primi posti per volume di search troviamo Malta, Stati Uniti e Australia, seguiti da Canada, Anguilla, Bermuda, Isole Vergini Britanniche e Seychelles. Nello specifico a Malta il volume di ricerca, ovvero il numero di volte in cui gli utenti cercano una parola in un dato arco temporale, è pari a 100 nel periodo considerato. Si specifica che i valori numerici riportati vengono calcolati su una scala che va da 0 a 100, dove il valore massimo individua la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche stesse.

Nell’indagine sono stati inclusi anche gli altri paesi europei, tra cui l’Italia: in questi casi l’attrattiva di questa specifica chiave di ricerca scende, fino a toccare le quote più basse in Germania, in Spagna e nella vicina Francia. Bisogna tuttavia considerare che tale risultato, visto che “Italian recipe” è un termine anglofono, è legato alla lingua parlata nelle aree geografiche di riferimento. Ne consegue che predominano i paesi di lingua inglese.

Le festività sono solitamente il momento dell’anno in cui si concentra in media la gran parte dell’interesse degli utenti web per le ricette e i cibi italiani. Considerando il periodo che va da Gennaio 2004 a Marzo 2025, proprio in occasione di Natale e Pasqua si osservano i maggiori volumi di search per “Italian recipe”, che arrivano anche a superare quota 90.

Polpette e salsiccia: gli argomenti maggiormente correlati con la ricerca delle ricette italiane

I dati sui trend correlati al termine “Italian recipe” parlano chiaro: se si escludono pizza, pasta e spaghetti (come detto, notoriamente più ricercati rispetto ad altri prodotti) polpette, salsicce e condimento la fanno da padrona. Seguono pane e focaccia, ma anche formaggio e insaccati, che possono essere un companatico, ma anche la base per i primi piatti.

Argomenti correlati italian recipe

Consistenti impennate di interesse si segnalano però per la carne di manzo macinata. Va considerato che quest’ultima viene spesso utilizzata in America per il ragù o per le polpette, condimento tipico proprio per gli spaghetti.

Non manca neanche la ricetta del tiramisù classico, originario del Nord Italia.

Napoli entra in classifica con la minestra maritata

Se al top delle ricerche troviamo “polpetta”, “salsiccia” e “condimento”, con valori sopra al 50 per volume di ricerca, va aggiunto che entra in classifica anche un primo piatto tipico della tradizione napoletana, ovvero la minestra maritata, preparata con un misto di verdure e carne nel già menzionato periodo delle festività, soprattutto Natale e Pasqua..

Una curiosità: il nome della minestra maritata si riferisce al matrimonio di sapori tra le verdure a foglia verde e il brodo di carne.

Dal Nord al Sud Italia, ossia dalla giardiniera piemontese ai cannoli siciliani: le query associate più frequenti

Query associate italian recipe

Tra le query più cercate, non mancano i dolci classici, come la ricetta tipica dei cannoli siciliani, il cui volume di ricerca è tra quelli in crescita, insieme a quello per prodotti simbolo dei nostri territori, ovvero l’olio d’oliva e il pistacchio.

Con un volume di search pari a 85, troviamo anche la ricetta per il condimento italiano, ma entrano nella top list pure la ricetta della zuppa e quella dell’insalata. In aumento tra le principali queries anche il pollo alla cacciatora, tra i secondi, la panna cotta, tra i dolci, e ultimi ma non meno importanti, gli arancini siciliani e la “giardiniera” piemontese.

La pasta Alfredo, dal Lazio agli States

Leggendo le ricerche associate ai piatti, segnaliamo una sesta posizione in classifica per la “pasta Alfredo”, tipica delle zone del Lazio. Con un valore di 61 per volume di ricerca, la pasta Alfredo supera anche la cacio e pepe, altro must laziale per quanto riguarda i primi.

Le fettuccine Alfredo, o pasta all’Alfredo, erano tradizionalmente condite con burro e parmigiano, ma gli americani hanno aggiunto varianti di condimento come panna, pollo e broccoli, modificando di fatto la ricetta originale, riscoperta negli anni Venti dal ristoratore Alfredo Di Lelio.

Qualche curiosità sui piatti tipici

Da questa analisi sono emerse anche alcune curiosità interessanti su come i nostri cibi vengono recepiti all’estero. Ad esempio si inserisce tra gli argomenti correlati la “pastina”, ovvero la pasta corta per la minestra. Quest’ultimo dato può essere accostato alla popolarità della ricetta della “penicillin soup”, ovvero la minestrina, così come viene chiamata all’estero. Per la “penicillin soup” il volume di ricerca è pari a 31, ben più della “pasta e fagioli”, a quota 11.

Trend di ricerca per “pizza”, “pasta” e “spaghetti”: dal Canada a Portorico vince la pizza

La pizza è il più popolare al mondo tra i cibi italiani. Dal 2004 a oggi il trend di ricerca per il termine “pizza” è in aumento, e ha fatto registrare le punte maggiori nel maggio 2020, dunque ancora nel periodo Covid. Se prendiamo a riferimento quell’anno, come esempio, il volume di ricerca per la pizza è stato pari a 100, un dato importante se confrontato al valore della pasta e degli spaghetti, rispettivamente a quota 25 e 6. Tale proporzione numerica, anche se cambiano i dati, è rispettata in tutto il periodo analizzato dalla nostra indagine.

interesse per regione – pizza

Canada, Stati Uniti e Portorico sono i principali amatori della pizza, almeno stando ai dati di Google, ma entrano nella classifica dei primi 10 paesi anche Nuova Zelanda, Australia e Danimarca.

interesse per regione – pasta

In Italia, Lettonia e Turchia si concentra, invece, la gran parte dell’interesse per il termine “pasta”, ma anche in Svezia e Australia gli utenti sono interessati ai nostri primi piatti.

interesse per regione – spaghetti

Gli spaghetti raggiungono un volume di search di 100 proprio dalla stessa Italia, ma altissimi valori si registrano anche dal Canada, dall’Austria e dalla Svizzera.

Come si nota dai trend geografici, questo tipo di ricerche è spalmato anche nei paesi non di lingua anglofona, in quanto, come visto, si tratta di piatti internazionali anche nel nome.

“New York Style Pizza”, “Chicken pasta” e “Spaghetti con polpette” tra i piatti più amati

Sempre in riferimento ai termini “pizza”, “pasta” e “spaghetti”, in questa analisi per argomenti correlati e query associate, emerge un dato interessante: ai cibi tradizionali si associano nelle ricerche varianti del tutto nuove.

La New York Style Pizza e altre varianti: l’evoluzione nel mondo del nostro prodotto più ricercato

argomenti correlati – pizza

Partiamo dal termine “pizza”. Se l’impasto per la pizza fatto in casa è sul podio delle principali ricerche, la “New York Style Pizza” è decisamente in aumento, insieme alla “Kulhad Pizza”. Per completezza, la New York Style Pizza è la tipica pizza newyorkese venduta a fette, con la crosta sottile, mentre la Kulhad Pizza è una creazione indiana, in cui la pizza viene servita a mo’ di sformato in un contenitore di terracotta. Tra le altre varianti interessanti, troviamo “Detroit Pizza” e “Boston Style Pizza”, la prima alta stile focaccia, la seconda bassa e croccante.

Gigi Hadid, TikTok, Baked e Chicken: tutte le più recenti versioni della pasta

image.png

Passando al termine “pasta”, “condimento”, “insalata di pasta” e “carne di pollo” sono le parole con maggiori volumi di interesse. L’interesse per questi ingredienti si spiega anche guardando i primi piatti in aumento, ovvero “Chicken pasta” e “Baked Pasta”. In particolare si segnalano picchi di +2.300% per la “Baked Pasta”, una sorta di sformato di pasta condito con pomodoro e salsa, che richiama la tipica pasta al forno nostrana, nota anche all’estero con questo nome.

Sempre guardando alle impennate nei volumi di ricerca, entrano nella top list piatti come la “Gigi Hadid pasta” e la “Feta pasta”. La Gigi Hadid è un primo a base di penne speziate alla vodka ideato dall’omonima influencer, mentre la Feta pasta, nota anche come TikTok pasta, unisce il pomodoro al tipico formaggio greco.

query associate – pasta

Gli spaghetti sono con polpette di carne o alla bolognese

E, per finire, ecco i dati sugli spaghetti. Quelli con polpette di carne o alla bolognese sono i topic più digitati tra i primi tipici italiani, in cui rientrano anche “pasta alla carbonara”, “spaghetti aglio e olio” e “spaghetti alle vongole”.

argomenti correlati – spaghetti

In impennata del +1600% tra gli argomenti correlati troviamo i “Baked Spaghetti”, un dato che spiega ancora una volta la popolarità della “Baked Pasta”. Tra i piatti a base di spaghetti con volumi di search in crescita si inseriscono anche i “Million Dollar spaghetti”, una sorta di sformato in casseruola fatto con la pasta trinciata, che richiama la tipica lasagna italiana.

query associate – spaghetti

Fettuccine Alfredo e Baked Pasta: vecchie e nuove versioni delle ricette italiane

Dunque quali sono le ricette e i prodotti made in Italy più cercati all’estero?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione tra i piatti tradizionali italiani, ovvero quelli con origine nel nostro paese, e quelli invece nati all’estero come rivisitazioni di ricette esistenti, oppure creati utilizzando ingredienti tipici del Belpaese.

ricette più cercate nel mondo

Se si considerano i piatti italiani originali, le ricette più cercate nel mondo digitale dal 2004 a oggi sono Fettuccine Alfredo, pasta alla carbonara e focaccia.

Per quanto riguarda gli spaghetti, sono molto cercati quelli all’assassina e quelli alla puttanesca, ma anche un grande classico della tradizione campana, la pasta alla Nerano, condita con zucchine e provolone.

Tra i piatti regionali entrano nella top list anche gli arancini e i cannoli siciliani, il pesto alla genovese e l’ossobuco milanese.

Se guardiamo, invece, ai piatti rivisitati più cercati nel mondo, troviamo la Baked Pasta e la Boston Style Pizza, di cui abbiamo già parlato.

A questi si aggiungono altre ricette come quella della “Cajun Chicken Pasta”, che richiama gli ingredienti del pollo speziato della Louisiana, ovvero aglio, pollo, pomodoro e panna, ma in versione primo piatto.

Altre ricette inedite ispirate alla tradizione italica hanno nomi curiosi, come la “Marry me chicken pasta”, la quale ha un condimento simile alla Cajun Chicken Pasta, ma è diffusa con la base di rigatoni. I “Million dollar spaghetti”, invece, sempre piuttosto popolari, sono preparati con spaghetti, burro, manzo e crema di formaggio.

Tra i dolci, c’è spazio solo per la “Hangover cake”, una ciambella al profumo di arancia e liquori italiani.