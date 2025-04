Spaccio di cocaina e guida sotto effetto di droga, denuncia e ritiro patente per ternano - Tuttoggi.info

Nella tarda serata di giovedì 17 aprile i Carabinieri di Terni hanno denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 63enne ternano, gravato da precedenti. Nell’ambito di un’attività di controllo svolta nella zona industriale di Collescipoli, predisposta a seguito di alcune segnalazioni giunte da residenti della zona, un equipaggio in abiti civili ha notato dei movimenti sospetti all’interno di un area di parcheggio di via Narni, dove due persone si sono incontrate scambiandosi rapidamente qualcosa: immediatamente fermati e controllati, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione entrambi, rinvenendo ad un 54enne una dose di cocaina da mezzo grammo appena acquistata ed al 63enne altri 6 grammi della stessa sostanza, 4 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, il tutto posto in sequestro.

63enne ternano denunciato per spaccio

Nei confronti del 63enne è scattata così la denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio nonché quella per guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope poiché, sottoposto a test con precursore salivare risultato positivo, si è rifiutato di effettuare i successivi esami, con conseguente ritiro della patente; il 54enne è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.