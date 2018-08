Citerna, eseguiti lavori su canale fognario nella zona industriale “Silvelle”

share

Dopo una segnalazione fatta alcuni anni fa dall’amministrazione comunale di Citerna sulla necessità di ripristinare un tratto di canale fognario gravemente danneggiato e deteriorato nella zona industriale “Silvelle” a Pistrino, oggi Umbra Acque ha finalmente annunciato di aver eseguito i lavori.

L’intervento, prima inserito nella programmazione dell’ex Ati 1 ora Auri, ha come obiettivo la sistemazione dello scatolare della fognatura mista, dove scorrono i reflui, fino ad arrivare alla vicina stazione di sollevamento. Il canale corre parallelo al piano stradale di una strada vicinale non asfaltata, ma è percorsa da mezzi agricoli e frequentata anche da cittadini per fare una passeggiata e raggiungere il torrente Sovara, per tale motivo lo stato di compromissione del manufatto costituiva anche un pericolo per chi vi transitava.

I lavori, per un importo complessivo di 70.000 euro, hanno riguardato la demolizione ed il rifacimento della copertura del canale esistente per una lunghezza di 300 metri, garantendo anche la carrabilità dello stesso e mantenendone inalterata la funzione primaria. Il gestore che ha espletato la gara ha comunicato al Comune che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Bondini S.r.l. di Magione.

“Seppure con molto ritardo rispetto alla segnalazione – dichiara il Sindaco di Citerna Giuliana Falaschi – i lavori sono stati eseguiti e consentono ora di rendere di nuovo fruibile ed in sicurezza l’area nella zona industriale di Pistrino, molto vicino all’abitato e pertanto frequentata sia per motivi di lavoro che come percorso pedonale per raggiungere il lungo fiume”.

