Cisl pensionati, Fabiani resta segretario | Il nuovo Consiglio

Si è tenuto il Congresso regionale della Cisl Fnp alla presenza del segretario nazionale Piero Ragazzini

Eletto, al termine della due giorni del Congresso regionale che si è tenuto a Perugia, il nuovo Consiglio regionale della Fnp, il sindacato pensionati della Cisl. Lavori a cui hanno partecipato il segretario nazionale Piero Ragazzini e Patrizia Volponi, membro della Segreteria nazionale.

Il segretario generale uscente regionale Luigi Fabiani è stato riconfermato per un nuovo mandato con un voto praticamente unanime (solo tre schede bianche e nessun voto contrario).

Il Consiglio regionale della Fnp Cisl Umbria

Questi gli eletti nel nuovo Consiglio regionale della Fnp Cisl Umbria:

Luigi Fabiani; Paola Cianchetti; Anna Cristina Ananasso; Franco Angeli; Franco Baldinelli; Rita Benincampi; Santino Bonifazi; Sandro Bordino; Vito Brozzi; Luigi Brusco; Marino Busti; Camillo Campana; Marzia Caracchini; Anna Maria Cari; Ilio Carlini; Marino Casini; Anna Maria Ceccarelli; Mario Ceci; Paola Celicchi; Modesto Cesaretti; Umberto Chiacchieroni; Faliero Chiappini; Mirella Chierico; Maria Cristina Cicalini; Ortenzo Commodi; Flavio Confaloni; Paolo Conti; Maria Grazia Di Giacomo; Giuseppe Di Tanna; Lucia Diamanti; Francesco Dominici; Francesco Ferroni; Renato Foiani; Sante Fraccalvieri; Monica Gabbellini; Giovanna Gigliarelli; Loretta Giustini; Augusta Goretti; Domenico Grilli; Giovanni Guerri; Carla Leonardi; Claudio Mancinelli; Piero Marcheggiani; Beatrice Mariani; Giovanni Marini; Lini Mariotto; Ercole Duccio Mariucci; Fernando Martiri; Marcello Mazzoli; Giovanna Medori; Alessandro Mencaccini; Giorgio Menghini; Felicina Migliorati; Enrico Napolini; Luciana Pampaglini; Alessandro Pampanelli; Gino Pannacci; Maria Anita Paris; Ernesto Perotti; Anna Petrangeli; Gianfranco Piccioni; Patrizia Piergentili; Aldo Porrini; Mario Propersi; Attilio Renzini; Franco Righetti; Chiaro Ronchetti; Massimiliano Rossi; Marco Rotoni; Alessandro Rufini; Giorgio Sabatini; Bruno Sassonia; Silvana Scaramucci; Giulivo Scibinitti; Maria Giuseppa Servillo; Mario Silveri; Franco Smafora; Clara Sportoletti; Gianfranco Taba; Celestino Tasso; Dante Terradura; Raffaello Trentini.

Il dibattito

Nella sua relazione il segretario regionale Luigi Fabiani ha evidenziato la necessità di “dare un ruolo più incisivo alla contrattazione sociale, ripulendola da procedure rituali e burocratiche, spesso indotte dagli stessi interlocutori istituzionali per limitare l’efficacia sulla comunità a favore di scelte economiche diverse, con spese che sfuggono alla concertazione sindacale. Solo una grande stagione di concertazione è in grado, in questa fase storica, di rilanciare il Paese”.

Nette le sue parole anche sulla questione sanità, su cui ci sono stati numerosi interventi dei delegati: “I tagli selvaggi alla sanità degli ultimi decenni hanno decisamente peggiorato a risosta ai bisogni sanitari dei cittadini, che ogni anno spendono 40 miliardi di euro per superare le difficoltà delle liste d’attesa (…) In Umbria, ormai da tempo, le organizzazioni sindacali denunciano le difficoltà che incontrano pensionati e non per accedere alle cure nei tempi e nei modi che la Costituzione garantisce. La politica regionale deve assolutamente cambiare passo. Servono subito il potenziamento della medicina preventiva, la riduzione dei tempi di attesa e l’ottimizzazione delle cure e degli esami di laboratorio”.

Gli interventi del segretario nazionale della Fnp Cisl Piero Ragazzini e della componente della Segretaria nazionale Patrizia Volponi hanno evidenziato che, con l’ultima manovra del Governo Draghi, finalmente i pensionati sono usciti da quella marginalità a cui li avevano relegati le scelte economiche degli ultimi anni. Nella Manovra – hanno evidenziato – c’è la rivalutazione piena delle pensioni, c’è una riduzione dell’Irpef che è più incisiva proprio nelle fasce in cui ricadono i redditi della stragrande maggioranza dei pensionati, c’è un finanziamento importante per l’apertura di un percorso serio sulla non-autosufficienza. Un percorso di dignità che non riguarda solo i pensionati e le loro famiglie, ma anche i non pensionati.