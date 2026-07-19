 Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze

Redazione

Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze

Dom, 19/07/2026 - 10:58

Condividi su:

L’Umbria del ciclismo su pista viaggia a marce alte con 5 nuovi campioni regionali e la consapevolezza di poter competere anche al di fuori dei confini domestici. Giovedì 16 e venerdì 17 luglio i migliori interpreti della disciplina hanno infatti ben figurato nella due giorni del Campionato Tosco/Umbro 2026, ospitata presso il Velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze e dedicata all’intero arco delle categorie giovanili, sia al maschile che al femminile.

Un’importante occasione di confronto in cui i pistard umbri non si sono accontentati della rincorsa alle maglie, distinguendosi in più di una specialità anche a livello assoluto. È il caso dell’Esordiente Massimo Peretti (GS Avis Bike Amelia), che si è preso la corona regionale e il gradino più alto del podio sia nell’Omnium che nella Velocità. L’atleta originario di Giove ha quindi aggiunto ulteriori due allori a una bacheca che contava già i titoli su Strada, nell’XCO e nel Ciclocross, specialità quest’ultima in cui si è laureato a inizio anno anche campione italiano. Un filotto che certifica tutto il talento di uno dei prospetti più poliedrici e futuribili del pedale umbro.

Tra gli Allievi anche il tuderte Vittorio Longari (UC Città di Castello) ha bissato il titolo già conquistato su strada lo scorso giugno, centrando a sua volta la maglia nella specialità dell’Omnium. Nella medesima categoria si sono messi in luce anche il folignate Lorenzo Lodovisi (Team Valdinievole) e il marscianese Nicolò Fondacci (UC Città di Castello), che sono andati a indossare le maglie nell’Inseguimento Individuale e nella Velocità, issandosi rispettivamente al 2° e 3° posto assoluto.

Il blocco dell’UC Città di Castello, società di riferimento del panorama regionale per tradizione e know-how nella pista, si è inoltre tolto delle belle soddisfazioni anche in ambito femminile con l’Allieva Giulia Grillo. La ternana in forza al team rossonero ha infatti ottenuto lo scettro nell’Omnium e nell’Inseguimento Individuale, confermando quanto di buono mostrato in stagione tra Firenze e Forlì nelle varie manche della Challenge Toscana e del Trofeo Superpistard.

Il doppio appuntamento delle Cascine ha quindi restituito all’Umbria un movimento su pista in salute per profondità e qualità, già capace non a caso nelle scorse settimane di strappare, come rappresentativa, il biglietto per la finale nazionale del Trofeo delle Regioni 2026.

Tutti i ragazzi impegnati a Firenze hanno infine ricevuto il meritato plauso del presidente del Comitato Regionale della FCI Roberto Cocchieri e del vice Ernelio Massarucci, entrambi presenti al Velodromo nella giornata di venerdì. La manifestazione ha rappresentato anche un’opportunità concreta per rinnovare la collaborazione coi vicini del CR Toscana e con il proprio presidente Luca Menichetti, che hanno condiviso ogni step dell’iniziativa con considerevole senso di amicizia e ospitalità. Una comunione di intenti perfetta per far sì che l’esperienza del Campionato Tosco/Umbro possa essere replicata anche nelle prossime stagioni.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Un migliaio di umbri a Lourdes, 420 giovani proseguono il cammino per Santiago de Compostela

Perugia

Inizia la preparazione del Perugia Primavera, i convocati da Giorgi | Sabato il test con il Perugia di Tedesco

Terni

Problema sanitario, divieto di utilizzo dell’acqua potabile di rete all’ospedale e in alcune zone

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Interregionale Centro Giovani Confindustria, presidenza all’umbro Daniele Tonti

Umbria | Italia | Mondo

Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze

Cronaca

Famiglie e imprese, ecco dove sono i soldi degli umbri

Umbria | Italia | Mondo

Summit per gli incendi, a Nocera in fumo 180 ettari di vegetazione

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!