Cinque nuovi campioni regionali per l’Umbria della Pista dalla due giorni di Firenze - Tuttoggi.info

L’Umbria del ciclismo su pista viaggia a marce alte con 5 nuovi campioni regionali e la consapevolezza di poter competere anche al di fuori dei confini domestici. Giovedì 16 e venerdì 17 luglio i migliori interpreti della disciplina hanno infatti ben figurato nella due giorni del Campionato Tosco/Umbro 2026, ospitata presso il Velodromo “Enzo Sacchi” di Firenze e dedicata all’intero arco delle categorie giovanili, sia al maschile che al femminile.

Un’importante occasione di confronto in cui i pistard umbri non si sono accontentati della rincorsa alle maglie, distinguendosi in più di una specialità anche a livello assoluto. È il caso dell’Esordiente Massimo Peretti (GS Avis Bike Amelia), che si è preso la corona regionale e il gradino più alto del podio sia nell’Omnium che nella Velocità. L’atleta originario di Giove ha quindi aggiunto ulteriori due allori a una bacheca che contava già i titoli su Strada, nell’XCO e nel Ciclocross, specialità quest’ultima in cui si è laureato a inizio anno anche campione italiano. Un filotto che certifica tutto il talento di uno dei prospetti più poliedrici e futuribili del pedale umbro.

Tra gli Allievi anche il tuderte Vittorio Longari (UC Città di Castello) ha bissato il titolo già conquistato su strada lo scorso giugno, centrando a sua volta la maglia nella specialità dell’Omnium. Nella medesima categoria si sono messi in luce anche il folignate Lorenzo Lodovisi (Team Valdinievole) e il marscianese Nicolò Fondacci (UC Città di Castello), che sono andati a indossare le maglie nell’Inseguimento Individuale e nella Velocità, issandosi rispettivamente al 2° e 3° posto assoluto.

Il blocco dell’UC Città di Castello, società di riferimento del panorama regionale per tradizione e know-how nella pista, si è inoltre tolto delle belle soddisfazioni anche in ambito femminile con l’Allieva Giulia Grillo. La ternana in forza al team rossonero ha infatti ottenuto lo scettro nell’Omnium e nell’Inseguimento Individuale, confermando quanto di buono mostrato in stagione tra Firenze e Forlì nelle varie manche della Challenge Toscana e del Trofeo Superpistard.

Il doppio appuntamento delle Cascine ha quindi restituito all’Umbria un movimento su pista in salute per profondità e qualità, già capace non a caso nelle scorse settimane di strappare, come rappresentativa, il biglietto per la finale nazionale del Trofeo delle Regioni 2026.

Tutti i ragazzi impegnati a Firenze hanno infine ricevuto il meritato plauso del presidente del Comitato Regionale della FCI Roberto Cocchieri e del vice Ernelio Massarucci, entrambi presenti al Velodromo nella giornata di venerdì. La manifestazione ha rappresentato anche un’opportunità concreta per rinnovare la collaborazione coi vicini del CR Toscana e con il proprio presidente Luca Menichetti, che hanno condiviso ogni step dell’iniziativa con considerevole senso di amicizia e ospitalità. Una comunione di intenti perfetta per far sì che l’esperienza del Campionato Tosco/Umbro possa essere replicata anche nelle prossime stagioni.



