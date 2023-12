Cinghiali in fila indiana attraversano la strada dietro a una curva VIDEO

Nell'area di Pian di Massiano incontri sempre più frequenti con gli ungulati, anche con situazioni di pericolo

Cinghiali che, in fila indiana, attraversano la strada. Adulti e piccoli, uno, due, tre… Poi quando la sequenza sembra finita, eccone altri, e altri ancora, sbucare dagli alberi.

Un passaggio che questa volta un automobilista, in attesa che terminasse quella “processione ungulata”, ha filmato in parte. Fermo, a Perugia, sulla bretella di raccordo tra il vialone dello stadio Curi e viale Centova, quello dell’Istituto Capitini. Con l’auto pericolosamente ferma dietro la curva, cieca per chi si immette provenendo da Ferro di Cavallo.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=v_5sBP6vZyk

D’altro canto l’automobilista ha avuto l’accortezza di non procedere terminato il primo passaggio dei cinghiali, perché poco dopo altri hanno attraversato la strada.

Un motociclista che proveniva a velocità sostenuta ha rischiato di investirne alcuni. Con conseguenze che potevano essere per lui molto pericolose.

L’incontro con i cinghiali è avvenuto poco prima delle 21. Ma persone che frequentano l’area di Pian di Massiano (lì c’è il percorso verde più utilizzato dai perugini) affermano che è molto frequente imbattersi nei cinghiali, a ogni ora.

Per i mezzi in transito sulle strade, però, possono rappresentare un reale pericolo. Ecco perché sarebbe opportuno, a questo punto, apporre delle barriere sui luoghi dove si verificano maggiormente gli attraversamenti e apporre un’adeguata segnaletica per evidenziare la diffusa presenza dei cinghiali.