Cinghiali "a spasso" in pieno centro: un pericolo reale - Tuttoggi

I selvatici sono stati immortalati mentre si aggiravano tranquilli tra i veicoli parcheggiati nei pressi di piazza Dalmazia.

A gennaio l’ordinanza del Comune per gli interventi di contenimento con l’impiego di gabbie

A gennaio il Comune di Terni, in seguito alla segnalazione della presenza di cinghiali nelle aree di pertinenza della Stazione Ferroviari da parte dei Carabinieri per la Tutela Forestale, aveva emanato un’ordinanza al fine di “porre in essere misure straordinarie indispensabili per prevenire fenomeni che possono compromettere la sicurezza pubblica“.

A tutela della pubblica incolumità, inoltre, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, aveva ordinato un intervento di contenimento della popolazione di cinghiali mediante la cattura con l’impiego di gabbie.