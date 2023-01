Pericolo cinghiali, a Terni arrivano le gabbie - Tuttoggi

Cinghiali pericolosi, scatta ordinanza del sindaco di Terni. Arrivano le gabbie per questioni di sicurezza pubblica

La Regione Carabinieri Forestale Umbria con nota prot. n. 194964 del 12/12/2022 ha segnalato la

presenza di cinghiali nelle aree di pertinenza della Stazione Ferroviaria di Terni e in particolare

nella zona della ex rimessa locomotive, nei relativi piazzali e sui binari secondari.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, con ogni probabilità, i cinghiali troverebbero rifugio nei terreni limitrofi di Zona Fiori e Via Proietti Divi dove, dopo gli interventi di ripulitura, si è nuovamente sviluppata la vegetazione.

Pericolo cinghiali

I cinghiali potrebbero rappresentare potenziale pericolo per la pubblica incolumità, visto che

potrebbero attraversare la zona interessata alla movimentazione dei convogli e veicoli adibiti al

servizio pubblico, nonché l’attraversamento di Via Proietti Divi, potrebbe essere causa di incidenti

e cagionare danni a persone e mezzi.