“Cinghiali, cambiare o stop al servizio di contenimento e selezione”

Il rapporto con gli agricoltori

Il CPA ritiene che sia comunque doveroso dare un supporto anche al mondo agricolo, che in questo momento sta accusando pesanti colpi a causa dei cinghiali, specie attualmente mal gestita, “non per colpa dei cacciatori”. Quanto alla nascita di un nuovo soggetto associativo, promosso da Coldiretti, CPA Umbria esprime la propria contrarietà, “perché andrebbe a toccare la Legge 842 che al momento è l’unica tutela per tutti coloro che praticano le attività rurali e andrebbe a diminuire il territorio libero per la caccia, sostituendolo ad Enti a gestione privata, cosa per noi inaccettabile”.

Bloccare il Dgr 95

Per questo il CPA chiede alla Regione, attraverso i tecnici del settore, che venga momentaneamente bloccata l’efficacia del Dgr 95. “Perlomeno fino a quando – precisa il CPA – non si darà la possibilità agli ATC di fare un unico regolamento, che comunque metterà in condizioni anche loro di far fronte a questa emergenza, visto lo smisurato e continuo aumento delle quote da rimborsare per i danni causati dai cinghiali”.

Blocco del servizio di contenimento e selezione

“Non è una minaccia – chiariscono Liurni, Pazienza e Federici – ma la posizione del CPA regionale Umbria è che, arrivati a questo punto già ben oltre il limite, se a breve non si prenderanno provvedimenti efficaci e chiari, non garantiremo il nostro servizio di contenimento e selezione, tentando di coinvolgere anche tutti gli altri soggetti preposti a tali compiti, a partire dai capidistretto per arrivare fino ai presidenti degli ATC Umbri, con tutte le conseguenze del caso. Responsabilmente, e sempre e comunque con lo spirito collaborativo che ci contraddistingue – concludono i dirigenti del CPA – ci auguriamo di non dover arrivare a tanto”.