ROMA (ITALPRESS) – Yamaha protagonista nel mondo della mobilità elettrica con prodotti di nuova generazione. A trent’anni dal lancio della sua prima e-Bike, propone nuovi modelli come la Wabash RT e CrossCore RC, disponibili in tre taglie (S,M,L), esclusivamente tramite la rete Yamaha di concessionari Powered Two Wheelers. Per entrare in possesso della urban Crosscore RC servono 2.499 euro, mentre la gravel Wabash RT è acquistabile a 3.499 euro.

