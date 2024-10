Cinema Solubile: edizione futurista a Spoleto il 22 e 23 Novembre - Tuttoggi.info

Il 22 e 23 Novembre 2024, La Mama Umbria International con la conduzione del visionario artista Federico Bonelli, porta, all’interno del progetto BIBL_YOU Giovani Energie in Movimento, l’11esima edizione del “CINEMA SOLUBILE”, un format cinematografico sperimentale, ispirato al futurismo, che vede competere 11 artisti, singoli o squadre, per la creazione di un video inedito contaminato da suggestioni futuriste assegnate al singolo soggetto o al gruppo.



Il CINEMA SOLUBILE è un gioco, un’esperienza di condivisione il cui scopo è indagare negli spazi fisici e concettuali della propria città, nelle idee e nelle narrazioni personali per offrire un’esperienza artistica per chi òa produce e per chi ne fruisce.

Nella logica futurista dell’immediatezza, i partecipanti al CINEMA SOLUBILE, avranno 23 ore per cucire un filmato di 6’23” e 11 fotogrammi, il cui imprinting sarà determinato da un’oggetto e una poesia futurista associata als singolo o alla squadra. Una volta realizzata, l’opera sarà proiettata per il pubblico e poi, sempre pubblicamente, distrutta.

“Cominciai a fare serate futuriste nel 1998, per l’anniversario del manifesto, l’11 febbraio. La prima fu agli ex magazzini di Roma, un locale a Testaccio. Improvvisazione, poesia, coinvolgimento del pubblico, imprevedibilità. Era soprattutto un modo per liberare energie creative nei coetanei.” racconta Federico Bonelli, ideatore del Cinema Solubile. “Arrivato ad Amsterdam nel 2002 organizzai la prima lettura di poesie, sempre l’11 febbraio, e poi, qualche anno dopo, pensai al Manifesto del Cinema e mi venne in mente la formula del SOLUBILE.. il Cinema Solubile è una situazione creata per far esplodere la creatività di tutti e coinvolgerli con convinzione nel produrre poesia in forma di cinema, inteso come qualcosa che si vive insieme. Non un prodotto che si vende ma una storia da raccontare perché l’arte è nell’aria e va respirata”. conclude Bonelli.

Un’altra tappa, quella del Cinema Solubile che affonda le mani nel macro progetto BIBLI_YOU mettendo sempre più al centro la persona nell’idea di costruzione di un tessuto artistico e culturale in cui si possa essere protagonisti e non solo fruitori, in cui si abbia uno spazio di libera espressione.

“La Mama Umbria International, il Filo Rosso, l’Associazione Teude, L’Uovo di Colombo, insieme al Comune di Spoleto, alla Biblioteca Comunale Palazzo Mauri, con il patrocinio del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, hanno realizzato una vera e propria fucina di opportunità, un laboratorio di ideazione sperimentazione che dia voce alle giovani generazioni e le metta in relazione con il territorio ma anche con le personalità artistiche che ogni singola associazione ha nel proprio background, convogliando tutti questi ingredienti nel grande contenitore che è BIBLI_YOU Giovani Energie In Movimento”. Adriana Garbagnati Direttrice Artistica de La Mama Umbria International

Per partecipare al CINEMA SOLUBILE:

Hai il coraggio di creare un cortometraggio futurista in sole 23 ore?

Ti sfidiamo a trasformare l’impulso in creazione. Regole del gioco:

• Ogni artista realizzerà un cortometraggio no-budget in 23 ore in risposta al manifesto futurista del cinema.

• La tecnica è libera.

• La durata massima del cortometraggio è di 6’23” e 11 fotogrammi.

• Il cortometraggio verrà proiettato una sola volta e poi distrutto.

• Durante la prima serata dell’evento, ogni partecipante estrarrà un soggetto per il film da un cappello, preparato dagli stessi artisti, a cui verrà associata una poesia futurista. Questo costituirà traccia e titolo per l’opera.

TUTTI POSSONO PARTECIPARE!!

Avremo occhio di riguardo per coloro che hanno voglia di sperimentare oltre i limiti del linguaggio cinematografico tradizionale, indipendentemente da età e tecnica.

Se sei interessato a questa sfida futurista e vuoi essere uno degli 11 selezionati, inviaci SUBITO la tua candidatura con:

• Una sintetica e lapidaria dichiarazione di intenti: cosa ti ispira del cinema futurista e perché vuoi partecipare a Cinema Solubile?

Scadenza candidature: 10 Novembre 24

Invia la tua candidatura a: cinemasolubile@trasformatorio.net

Non perdere questa occasione per metterti alla prova, esplorare nuovi confini artistici e contribuire a una forma d’arte effimera e rivoluzionaria!

Maggiori informazioni: lamamaumbria.programs@gmail.com





Luogo: Biblioteca Comunale di Spoleto, Via Brignone , 14, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA