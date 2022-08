Cinema, a Orvieto le riprese del film "La Cura" - Tuttoggi

“Ringraziamo la produzione e la Regista, Eleonora Grilli, per aver scelto l’Umbria e Orvieto come location di questo film. La nostra città si conferma attrattiva per le produzioni cinematografiche non solo come set naturale, per le bellezze che sa offrire, ma anche per il sistema di accoglienza e di agevolazioni che abbiamo messo a punto in questi anni. Infatti Orvieto è stata spesso al centro della macchina da presa perché chi arriva qui sa di trovare assistenza sul fronte dell’ospitalità, della flessibilità nella messa a disposizione i luoghi più belli della città e delle riduzioni sulla tassa di soggiorno. Un piccolo grande investimento che garantisce ritorni in termini di indotto economico e promozione della città” – È quanto ha dichiarato il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.

“Per me non esisteva posto migliore dell’Umbria per girare la seconda parte del film, nella quale la protagonista si ritira in un luogo di pace e tranquillità mentre è alla ricerca di sé stessa. Anche io sono di origini umbre, ed Orvieto in particolare è una città che ho sempre adorato sia per la sua bellezza storica, sia per le verdi vallate che la circondano. La natura intorno alla città è il motivo principale della mia scelta: l’eruzione vulcanica che ha formato la rupe dove ora è situata Orvieto è un richiamo simbolico per il film. Mentre nella prima parte Napoli rappresenta il carattere esplosivo della protagonista, Lola Blue, nella seconda Orvieto costituisce un viaggio mistico alla riscoperta del proprio io” – Così la Regista del film “La Cura”, Eleonora Grilli.

Nel cast figurano: Cinzia Mabel Cordella che interpreta Lola Blue, la protagonista; Alessio Sica, nel ruolo di Karl; Errico Liguori, nel ruolo di Ravi; Ornella Varchetta, nel ruolo di Cecilia; Lucia Maglitto, nel ruolo di Emma; Alfie Nze, nel ruolo di Leon; Syama Ryaner, nel ruolo di Debbie e Salvatore Catanese, nel ruolo di Giulio. Inoltre ci saranno due importanti cammei: Kaspar Capparoni, lo storico commissario di “Rex”, nonché protagonista della serie “Capri” e delle “Tre Rose di Eva” e Gianfranco Gallo, il famoso attore di “Gomorra” e “Ritorno al Crimine”. La Project e Financial Manager è invece Sonia Giacometti.

Le riprese ad Orvieto si concluderanno il prossimo 27 agosto. Nella città umbra sono state coinvolte una quarantina di persone tra troupe e cast. La distribuzione nella sale cinematografiche è attesa per l’inizio del 2023.