 Cimitero di Ripa, quando inizieranno i lavori? - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cimitero di Ripa, quando inizieranno i lavori?

Redazione

Cimitero di Ripa, quando inizieranno i lavori?

Mer, 15/07/2026 - 06:41

Condividi su:

Tipo segnalazione: Disservizio

I cittadini di Perugia abitanti nella frazione di Ripa, esprimono profondo sdegno per la situazione di incuria che riguarda il cimitero della frazione.

Alla situazione generata dalla caduta di un cipresso – dicembre 2023 – che ha completamente distrutto tre cappelle di famiglia e gravemente danneggiate altre due, si sono aggiunte la trascuratezza con cui l’area interessata dalla caduta è stata in questi anni cantierizzata. Di fatto dopo due anni e mezzo i manufatti da abbattere sono ancora al loro posto e molte lapidi danneggiate restano appoggiate in un’area di cantiere che in parte ostacola l’accesso alle cappelle intatte.

A nulla è valsa una parziale pulizia effettuata dopo un incontro con l’assessore Zuccherini che si scusava per i ritardi: tale pulizia, oltre ad essere stata effettuata conducendo un mezzo direttamente sulle sepolture a terra, creando ulteriori danni e lasciando in bella mostra un osso umano che è stato preso in consegna dai Carabinieri, ha lasciato gran parte delle lapidi delle cappelle danneggiate, appoggiate alla rinfusa davanti alle tombe.

A questo si aggiunga la totale incertezza su quali lavori il Comune intenda fare e quando e se interverrà su tutte le cinque cappelle danneggiate. Danni per cui, giova ricordarlo, il Comune di Perugia ha già incassato la relativa assicurazione.

La pulizia del cimitero è del tutto saltuaria e insufficiente e già due volte – negli ultimi due anni – è stata effettuata da volontari della locale Ass.ne Palmira Federici. Per tutto il 2025 il Comune non ha effettuato la pulizia del cimitero fronte strada Fabrianese, pulizia che lo stesso Comune pretende – e sanziona se non effettuata – da tutti i frontisti privati.

All’interno del cimitero, fra l’altro, esistono due “servizi igienici” che sono ridotti in stato pietoso e non vengono mai puliti.

Più di recente abbiamo appreso del posizionamento di un’antenna 5G per la telefonia sull’area esterna al cimitero a pochi passi dall’abside della pieve Benedettina di Santa Maria. Su tale antenna, a seguito della risposta ad interrogazione sull’argomento avvenuta durante il consiglio comunale del 29 aprile, abbiamo appreso che non solo le associazioni del territorio non sono state avvisate dell’intenzione di piazzare l’antenna, ma non sono nemmeno state invitate alla conferenza di servizi indetta sul tema almeno in qualità di osservatori (come prevede, fra l’altro, il codice delle comunicazioni elettroniche agli artt. 87 e segg.).

Tutto quanto precede è stato fatto mentre il Comune rassicura sulla qualità di comunicazione e partecipazione che, nel caso del cimitero di Ripa sono state completamente assenti.

I residenti, riunitisi in una assemblea ben partecipata il primo luglio, sono pertanto a chiedere

• L’immediata pubblicazione da parte dell’ente pubblico di un cronoprogramma certo

• Un incontro urgente con sindaca e assessore

• Di conoscere quanto costa al Comune la manutenzione ordinaria del cimitero per proporre, in alternativa, un “patto di collaborazione” con le associazioni del territorio che sapranno avere maggiore cura per il Camposanto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico

Trasimeno

Un gioiello del Trasimeno torna al suo splendore: parte il restauro del Castello di Isola Maggiore

Assisi

Approvato il progetto di fattibilità tecnica per il restauro delle mura urbiche di Assisi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Debutta “Dilucolo Art Group”. Con “Dittongo Io”, artisti Umbri in mostra aCortona

Perugia

Cimitero di Ripa, quando inizieranno i lavori?

Spoleto

Festival dei Due Mondi, il “bel tempo che fu” nel “bel mezzo of Everything” | La prima di Daniele Cipriani tra radici e radiconi

Perugia

Traffico in tilt alle porte di Perugia per un incidente sulla E45

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!