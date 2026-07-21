Cimici a Palazzo Spada, Bandecchi denuncia: "in corso la bonifica" - Tuttoggi.info

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Cimici a Palazzo Spada, Bandecchi denuncia: “in corso la bonifica”

Redazione

Cimici a Palazzo Spada, Bandecchi denuncia: “in corso la bonifica”

In corso la bonifica a Palazzo spada "per verificare i luoghi infestati da cimici" ha detto il primo cittadino di Terni
Mar, 21/07/2026 - 15:27

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Sono stati trovati dei dispositivi di ascolto nascosti in alcune prese elettriche del Comune di Terni. In questo momento si continua la bonifica per verificare i luoghi infestati da cimici“. Lo ha dichiarato il sindaco Stefano Bandecchi in una nota del Comune.

Le cimici sarebbero state trovate al primo piano del palazzo comunale. Solo pochi giorni fa, la Guardia di Finanza aveva perquisito la Provincia di Terni, e lo stesso sindaco insieme a due pubblici ufficiali, un tecnico della provincia e all’imprenditore ed ex patron dell’Orvietana Calcio Biagioli per i reati di corruzione propria e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. I due fatti per ora non sono collegati.


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