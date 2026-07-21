Cimici a Palazzo Spada, Bandecchi denuncia: "in corso la bonifica" - Tuttoggi.info

“Sono stati trovati dei dispositivi di ascolto nascosti in alcune prese elettriche del Comune di Terni. In questo momento si continua la bonifica per verificare i luoghi infestati da cimici“. Lo ha dichiarato il sindaco Stefano Bandecchi in una nota del Comune.

Le cimici sarebbero state trovate al primo piano del palazzo comunale. Solo pochi giorni fa, la Guardia di Finanza aveva perquisito la Provincia di Terni, e lo stesso sindaco insieme a due pubblici ufficiali, un tecnico della provincia e all’imprenditore ed ex patron dell’Orvietana Calcio Biagioli per i reati di corruzione propria e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. I due fatti per ora non sono collegati.





