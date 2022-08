"Ci sono i ladri", ma era una battuta di caccia alla volpe - Tuttoggi

I poliziotti, infatti, hanno fermato gli uomini in questione ed hanno appreso che si trattava di cacciatori autorizzati che stavano partecipando ad una caccia di selezione alla volpe autorizzata dalla Regione Umbria per il contenimento della specie.

A quel punto, i poliziotti hanno ricontattato la donna che aveva richiesto l’intervento per tranquillizzarla e spiegarle la situazione. Scongiurato il pericolo, la donna ha ringraziato la Polizia di Stato e gli agenti per essersi immediatamente portati sul posto per i controlli.

Gli operatori hanno espresso il loro apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla richiedente, spiegando quanto sia importante per la prevenzione dei furti l’aiuto e la segnalazione dei cittadini e dei vicini di casa che, in caso di circostanze sospette, non devono esitare a chiamare il 112.