Chiesa pericolante dal 1997, cade architrave: “Nessun riscontro da istituzioni”

Mercoledì nuovo crollo dalla chiesa pericolante di Forcatura mentre c'era una cena, appello-denuncia dei residenti

Una chiesa pericolante dal terremoto del 1997 e “nessun riscontro” da parte delle istituzioni competenti. E’ quanto denunciano gli abitanti di Forcatura, frazione montana di Foligno a due passi da Colfiorito.

A creare sconcerto è l’ultimo crollo, avvenuto mercoledì sera in occasione della festa di San Lorenzo, patrono del paese. Proprio mentre lì davanti si teneva la cena in piazza, con il rischio per l’incolumità dei presenti, seppure la chiesa pericolante è ovviamente transennata.