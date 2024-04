Chiesa di Sant'Agostino Minore, via libera ai lavori - Tuttoggi.info

La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per la Chiesa di Sant'Agostino Minore di Norcia, per un valore di quasi 1,7 milioni di euro

La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per la Chiesa di Sant’Agostino Minore di Norcia, per un valore di quasi 1,7 milioni di euro. L’edificio, a seguito del sisma del 2016, ha subito gravi danni, inclusa la caduta di ampie porzioni murarie e del campanile, con una distruzione significativa soprattutto nella sagrestia.

Il progetto prevede lavori di miglioramento sismico e restauro, compresi il consolidamento delle strutture murarie e la ricostruzione delle parti crollate usando materiali compatibili e moderni sistemi di copertura.

Saranno inoltre restaurati l’altare ligneo e il coro ligneo.

“Tutelare il nostro patrimonio storico e artistico colpito dal terremoto resta una priorità per la Struttura

commissariale, per la presidente Donatella Tesei, per il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Stefano

Nodessi Proietti e per il sindaco facente funzione Giuliano Boccanera – ha commentato il Commissario

alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli -. È essenziale proseguire con determinazione

nell’opera di ricostruzione delle nostre chiese, che sono centri spirituali e identitari delle comunità

dell’Appennino centrale”.